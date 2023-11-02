Многогранность экономической повестки

Уран, «Средний коридор», продбезопасность, финансы...

Выступая на открытии форума, состоявшегося в рамках визита Президента Франции в Казахстан,­ Касым-Жомарт Токаев­ отметил, что в этом году в нашей стране отмечается экономический рост на уровне 4,7%, причем наиболее значительный прогресс демонстрируют ненефтя­ные отрасли.

Стратегической же целью для Казахстана является увеличение объемов национальной экономики в два раза к 2029 году.

Президент заявил, что наша страна придает особое значение привлечению инвестиций в экономику. Объемы ПИИ в Казахстан превышают совокупный объем вложений во все остальные страны Центральной Азии.

Он обратил внимание на плодотворное развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Францией.

– Несмотря на геополитические потрясения, в прошлом году объем двустороннего товарооборота вырос на 30% и достиг четырех миллиардов долларов. Эта позитивная тенденция сохраняется и в текущем году. Франция является одним из крупнейших международных инвесторов в нашу экономику, вложив в нее почти 19 миллиардов долларов. За первые шесть месяцев этого года мы зафиксировали впечатляющий рост на 50% прямых иностранных инвестиций в Казахстан со стороны французских партнеров. Это свидетельствует о высоком доверии к нашей стране, – сказал Президент.

Глава государства сообщил, что сегодня в Казахстане работают около двухсот французских компаний, в том числе Total Energies, Orano, Air Liquide – в энергетическом секторе, Airbus, Saint-Gobain – в промышленности, Alstom – в железнодорожной отрасли, Lactalis и Danone – в агропродовольственном секторе.

Наряду с этим Президент обозначил ряд перспективных направлений для взаимного сотрудничества. В их числе энергетический сектор. Казахстан остается одним из основных поставщиков сырой нефти на французский рынок, и наша страна готова увеличить объемы экс­порта. Кроме того, как полагает Касым-Жомарт Токаев, большой потенциал имеется также в области геологоразведки нефти и газа, экспорта урана, реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики.

– Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляе­мого в Европе. Поскольку атомная энергетика составляет 63% в энергетическом секторе Франции, существует огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества. Наши интересы также сходятся в том, что касается достижения в будущем нулевого уровня выбросов углерода. Как и Франция, Казахстан является региональным пионером в этой области. Что касается возобновляемых источников энергии, то все больше крупных международных игроков приходят в Казах­стан для реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики. Один из таких проектов – инвестиции французской компании Total Energies в размере 1,3 миллиарда долларов в создание вет­ропарка мощностью один гигаватт. Огромный потенциал имеется и в области «зеленого» водорода. В случае успешной реализации проекта Казахстан может войти в десятку крупнейших экспортеров. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в этом жизненно важном секторе, будь то производство, передача технологий или проведение экспертиз, – сказал лидер Казахстана.

Другая перспективная область кооперации – добыча и переработка критически важных сырьевых материалов.

– По мере развития глобальной технологической революции спрос на редкие металлы будет расти в геометрической прогрессии. В целом ожидается, что к 2040 году спрос на них увеличится в четыре раза, а потребности в литии – в 10 раз. Казахстан, на территории которого расположено примерно пять тысяч неразведанных месторождений стоимостью более 46 триллионов долларов, может стать надежным партнером для совместного освоения этой ниши. Сегодня мы уже производим 16 из 30 редкоземельных материалов, необходимых для экономики ЕС, и обеспечиваем 70% потребностей европейского рынка в фосфоре. Мы располагаем месторождениями еще девяти видов сырья, которые могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций. Мы приглашаем французские компании присоединиться к этому взаимовыгодному парт­нерству, – отметил Глава государства.

Еще одним приоритетным направлением сотрудничества, по мнению Касым-Жомарта Токаева,­ может стать агропродовольственный сектор. В условиях глобального дефицита продовольствия Казахстан стремится удвоить экспорт продукции АПК. Глава государства отметил, что наша страна готова оказать всестороннюю поддержку совместным проектам в области животноводства и растениеводства.

Актуальной сферой для взаимодействия также названа транс­портно-логистическая отрасль. Президент указал, что Казахстан прилагает дополнительные усилия по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, или так называемого «Среднего коридора».

– Это не только кратчайший, но и наиболее жизнеспособный маршрут, обеспечивающий надеж­ность цепочек поставок между Европой и Азией. С учетом роста объемов поставок мы активно работаем с нашими партнерами над модернизацией инфраструктуры с целью достижения ежегодного объема в 10 миллио­нов тонн грузов. Теперь важно связать эти усилия с Трансъевропейской транспортной сетью и инициативой ЕС «Глобальные ворота», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что большие резервы для сотрудничества имеются в сфере биотехнологии и медицины. Для развития биотехнологического кластера создан национальный биофармацевтический холдинг QazBioPharm. Отметив, что многие ведущие компании планируют локализовать производство лекарств и медицинского оборудования в Казахстане, Президент призвал французские компании к сотрудничеству в этом вопросе.

В заключение Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на конкурентные преимущества Международного финансового центра «Астана» в привлечении инвестиций.

– Сегодня в МФЦА работают более 2 100 компаний, базирую­щихся в 78 странах мира, что способствует привлечению инвестиционного капитала не только в Казахстан, но и в целом в регион. С удовольствием поприветствовали бы увеличение числа французских компаний в МФЦА и открытие первого французского банка в Казахстане. Этот шаг придал бы мощный импульс нашему инвестиционному и финансовому сотрудничеству, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

На мероприятии также выступил Президент Эмманюэль Макрон.­ В своем приветственном слове лидер Франции высоко оценил цели Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Он выразил готовность поддержать нашу страну в данном направлении.

Также Эмманюэль Макрон отметил, что Казахстан является связующим мостом между Европой и Азией. По его мнению, важно развивать партнерство через транспортные маршруты, прежде всего через «Средний коридор». Он подчеркнул, что Франция готова внести свою лепту в развитие этой транспортной магистрали.

Отметил французский лидер и широкие перспективы сотрудничества в области агропродовольственного сектора для обеспечения продовольственной безопасности.

В заключение Эмманюэль Макрон­ поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за готовность к кооперации во многих сферах, представляющих взаимный интерес, сообщила пресс-служба Президента.

Встречи на полях форума

На полях казахско-французского бизнес-форума Глава государства встретился с руководителями бизнес-структур Франции.

В ходе беседы с генеральным директором Lactalis Group Эмманюэлем Бенье Касым-Жомарт Токаев отметил, что данная компания была одним из первых французских предприятий, пришедших на казахстанский рынок 20 лет назад. Сегодня в нашей стране успешно работают несколько заводов и молочных ферм компании.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев,­ на фоне глобальных рисков продовольственной безо­пасности важное значение приобретает сотрудничество в агропромышленной отрасли и сфере производства продуктов питания. В этой связи Казахстан поощряет привлечение инвестиций в глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.

Эмманюэль Бенье поблагодарил Главу государства за встречу и поделился планами Lactalis по расширению сотрудничества и открытию новых производств в Казахстане.

Затем Глава государства принял президента Boehringer Ingelheim France Кристиан Вайзен, в ходе встречи с которой отметил важность достигнутого соглашения между отечественным холдингом QazBioPharm и французской компанией Boehringer Ingelheim о передаче технологии, которая позволит наладить производство вакцин против ящура в Казахстане. По словам Касым-Жомарта Токаева, ветеринарное благополучие играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности.

Президент Казахстана сообщил, что в стране ведется активная работа по созданию биотехнологического кластера и для развития данной отрасли создан национальный биофармацевтический холдинг QazBioPharm.

В рамках встречи с генеральным директором Semmaris Стефаном Лаяни Глава нашего государства был проинформирован о реализации совместного проекта по созданию крупного агроперерабатывающего хаба в Алматинской области. Объект планируется открыть в 2025 году. Общий объем казахстанских инвестиций на текущий момент составляет 150 млн долларов. Со своей стороны компания на начальной стадии реализации проекта осуществит передачу трансферта технологий и лучших французских практик.