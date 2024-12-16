Молодым ученым вручили сертификаты на квартиры

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Инеш Бержанова

В преддверии Дня Независимости министр науки и высшего образования Саясат Нурбек торжественно вручил сертификаты на десять квартир молодым ученым.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях исполнения поручения Главы государства для оказания поддержки и повышения социального статуса ученых, а также для стимулирования притока молодых кадров в науку Республиканской комиссией определен список молодых ученых научных организаций, организаций высшего и послевузовского образования, подведомственных государственным органам, для предоставления квартир в городе Алматы. Как отметил министр, развитие науки и инноваций является одним из основных приоритетов экономического курса страны. В сфере нау­ки произошли значительные изменения.

– Президент подписал Закон «О науке и технологической политике». В результате конкурсов на грантовое финансирование исследований молодых ученых реализуются 1 500 проектов. Ежегодно в ведущих научных центрах мира проходят стажировки 500 казахстанских ученых. В ближайшие два года количество грантов, выделяемых на исследования молодых ученых, будет увеличено. Социальная поддержка научных кадров позволит не только поддержать существующих специалистов, но и привлечь новое поколение ученых, готовых внести свой вклад в научно-технический прогресс. Это будет способствовать развитию науки, коммерциализации результатов исследований и созданию новых экономических кластеров, – сказал Саясат Нурбек.

Заведующая лабораторией материаловедения Национального центра космических исследований и технологий Лаура Мустафа от имени молодых ученых поблагодарила за оказываемую поддержку.

Сегодня в числе тех, кто получил долгожданный сертификат на новую квартиру, оказалась семья молодых ученых Айдара Молдажанова и Акмарал Кульмахамбетовой – докторов философии, PhD.

– Трудно выразить, насколько мы счастливы. Благодарим за такую возможность! Теперь мы сможем больше времени уделять науке, – говорят они.

Отметим, 31 мая 2024 года Глава государства вручил жилищные сертификаты десяти молодым ученым города Алматы. Кроме того, 19 октября 2023 года между Министерством науки и высшего образования и АО «Отбасы банк» подписано соглашение о сотрудничестве по программе льготного кредитования молодых ученых на 2023–2027 годы. В настоящее время по данной программе льготное жилье получили 290 молодых ученых.

#жилье #наука #ученые #сертификат #День независимости

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