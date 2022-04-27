Промониторить школьные столовые и туалеты предложило родителям Минобразования

Республиканскую акцию по мониторингу школьных туалетов и столовых "Балаға лайық" запустил Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки РК. Акция проводится под лозунгом "Помоги школе стать лучше!", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОН.

Сообщается, что в акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций и другие. Через такой краудсорсинг и привлечение большого количества заинтересованных лиц будут выявлены организации образования, где нет теплых туалетов и не созданы санитарно-гигиенические условия для детей.

"Отметим, что законодательно функции финансирования школ, вопросы их строительства и создания необходимых условий, в том числе санитарных, находятся в ведении акиматов. Ранее министерство направляло письма в акиматы ряда регионов о необходимости принятия мер по улучшению состояния школьных туалетов и школьного меню. Мы держим этот вопрос на контроле, и проведение акции поможет в выявлении организаций образования, где условия для комфортного пребывания детей в школе созданы не на должном уровне.

Мониторинг проводится не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы вместе приобщить школы к созданию необходимых условий для детей. Администрациям школ будет дано время для устранения нарушений. При этом анонимность тех, кто сообщит о проблемных санузлах и нарушениях в школьных столовых, гарантируется, и информация о них разглашаться не будет. Школьники, педагоги, родители также могут сообщить о росте цен в школьных столовых, насколько они удовлетворены школьным меню, и в каких столовых продается вредная продукция – фастфуды, газированные напитки", – отметила заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Элина Паули.

Относительно условий проведения акции. Первый этап называется "Check your school". Все заинтересованные лица могут направить фото- и видеоматериалы на WhatsApp и Telegram по номеру 8 700 699 04 46. Желающие могут направить фото и видео санузлов и столовых через социальные сети Instagram и TikTok с использованием хэштега #БалағаЛайық #balagalaiyq.

Видео должно быть продолжительностью не более двух минут, фото – не более 10 снимков. При этом обязательно нужно указать наименование организации образования и ее адрес. Материалы без указания данных рабочей группой рассматриваться не будут. Также материалы могут быть представлены в виде журналистских сюжетов о проблемах соблюдения требований в школьных столовых (пищеблоках), санитарных узлах организаций образования.

Специально созданная рабочая группа даст оценку поступившим материалам на предмет соблюдения требований к санузлам и столовым, затем направит поступившие фото и видео в управления образования регионов с требованиями по устранению нарушений. После того, как будет проведена "работа над ошибками", в Instagram @balaga.laiyq будут опубликованы фото и видео школьных туалетов и столовых "до и после".

"Школьники, учителя, родители и другие заинтересованные лица могут сообщить, к примеру, об отсутствии санитарных условий, нерабочих смесителях, некачественном питании в школьных столовых и др. Мы призываем всех принять активное участие в акции и сделать организации образования комфортными и безопасными. Кстати, участники акции могут отправлять фото и видео школьных туалетов и столовых как не соответствующих нормам, так и образцовых. По итогам акции будут отмечены лучшие школы, где созданы комфортные условия для обучения и пребывания детей", – добавила Элина Паули.