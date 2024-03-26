Монополисты необоснованно начисляли абонплату за горячую воду в Павлодарской области
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После вмешательства прокуратуры предпринимателей обязали возместить расходы местных жителей, сообщает Kazpravda.kz
Как уточняется, прокуратура Павлодарской области пресекла незаконную деятельность монополистов ТОО «Павлодарэнергосбыт» и ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Предприятия начисляли абонплату за горячую воду при фактическом её отсутствии в летний период.
«По результатам проверки более 20 тысячам жителям Павлодара и Экибастуза произведены перерасчеты в сторону уменьшения стоимости услуг, которые будут отражены в мартовских квитанциях», — проинформировали в надзорном органе.
В прокуратуре добавили, что субъекты естественных монополий привлечены к административной ответственности.