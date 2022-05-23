Испытания, выпавшие на долю Константина Макаревича как в альпинизме, так и в годы Великой Отечественной войны, которую он прошел от начала до конца, не сломили его, а сформировали настоящего гражданина, защитника Отечества, спортсмена-альпиниста и известного на весь мир ученого-гляциолога. С именем Макаревича связана целая эпоха развития альпинизма, советской и казахстанской гляциологии.

Человек на войне

Мой отец Макаревич Константин Григорьевич родился 25 января 1922 года в городе Шадринске Курганской области (Россия). Его жизнь за прожитые им 95 с половиной лет была настолько яркой и насыщенной, полной разными событиями, что в ней бы уместилось несколько жизней.

Еще до войны Константин Григорьевич в Свердловске увлекся альпинизмом и уже там приобрел навыки горных походов и восхождений. Летом 1940 года папу наградили путевкой в альпинистский лагерь «Цветмет», расположенный в долине реки Средний Талгар на северном склоне Заилийского Алатау, и эта поездка стала для него судьбоносной, а желание заниматься альпинизмом определило всю его дальнейшую жизнь и сферу научной деятельности.

В 1941 году жизнь и учеба в Горно-металлургическом техникуме в Свердловске шли своим чередом, но разразилась Великая Отечественная война, и моего отца, тогда еще юношу, 11 октяб­ря 1941-го призвали на фронт в ряды РККА (рабоче-крестьянской Красной Армии). Так начинался суровый этап его юности, о котором папа редко рассказывал, потому что считал, что кричат об этом только те, кто мало испытал.

Я узнала, что мой отец – фронтовик только в 8-м классе. Нам в школе дали задание написать сочинение на тему «Мой дед – ветеран Великой Отечественной войны» и я, придя домой, сказала об этом маме. И впервые услышала, что мой дед готовил солдат на фронт в тылу, а мой папа воевал все годы войны в действующей армии на фронте. Моему удивлению и восторгу не было предела: мой папа – ветеран! Отец был очень скромным и нестяжательным человеком, никогда не выпячивал свои достоинства и успехи. Даже в Секторе географии, который потом стал Институтом географии АНКазССР,­ коллеги 10 лет не знали, что Макаревич –ветеран войны, потому что он молчал, а празднование Дня Победы в СССР впервые отмечалось спустя 10 лет.

Много лет мне понадобилось, чтобы уже на 84-м году жизни уговорить папу написать книгу о его фронтовом пути, потому что его короткие рассказы о войне по нашей просьбе накануне или в День Победы 9 Мая, который мы отмечали всей семьей, с его внуками, нам запомнить было сложно. К 60-летию Великой Победы над фашистской Германией отец написал свои мемуары, которые распечатали сами на принтере и подарили нашим родственникам. Писал он быстро, за 3 месяца вспомнил все. В архиве его памяти остались все названия городов и деревень, где они воевали, имена однополчан, командиров. Но эти воспоминания стоили папе здоровья: через несколько месяцев после окончания книги у него случился обширный инфаркт… Милостью Божией он выздоровел и еще прожил 12 лет, активно работая в качестве ведущего научного сотрудника, занимаясь своей любимой наукой в Институте географии МОН РК.

Именно из его книги мы узнали многие факты его фронтовой биогра­фии во время Великой Отечественной войны, в сражениях которой в течение почти 900 дней на передовом фронте мой отец Макаревич Константин Григорьевич принимал непосредственное участие. Он рассказал о многочисленных боевых эпизодах, о товарищах по оружию, особенностях фронтовой жизни, о боях с хорошо обученным противником, о боевых наградах, полученных им за личные боевые подвиги и заслуги при освобождении Родины от немецких оккупантов.

Папа поведал нам о том, что приходится пережить человеку на войне, о приобретенном фронтовом опыте в ходе боев и что нужно для того, чтобы оказаться сильнее смерти, которая изо дня в день витала над всеми участниками тех великих сражений.

Боевой путь

Первый бой… Трагическую новогоднюю ночь 1941–1942-го он встретил в составе 26-й отдельной курсантской стрелковой бригады, понесшей в боях большие потери в живой силе. Этот бой остался в памяти у молодого бойца на всю жизнь. Так началась суровая фронтовая жизнь. Еще в памяти моего отца-фронтовика осталось очень сильное недосыпание, которое он испытывал с начала боевых действий, многочисленные атаки противника, постоянные бомбежки и артиллерийские, минометные обстрелы наших позиций противником. Вскоре он был назначен командиром огнеметного взвода.

В феврале 1942-го под Москвой, когда их отряд зашел в деревню и остановился в теплой избе, в которой, как оказалось, до этого находились тифозные немцы, отец заболел тифом. Молодой и сильный организм победил лютую болезнь.

После выздоровления Константина Григорьевича, который имел законченное средне-техническое образование, направили на курсы младших лейтенантов. Так он попал в группу подготовки артиллерийских офицеров. Был откомандирован в 1-е Киевское Краснознаменное артиллерийское училище, эвакуированное с Украины в Красноярск. После его окончания Константина Григорьевича направили в 307-ю стрелковую дивизию, в 837-й артиллерийский полк дивизионной артиллерии на Курской дуге.

На войне как на войне: атаки, артналеты противника, которые прижимали наших солдат, особенно зимой, к промерзшей земле, постоянный холод, плохое питание, недосыпание. А вскоре младший лейтенант Макаревич получает первую награду– боевой орден Красной звезды и звание лейтенанта. Затем перевод в штабную батарею на должность командира разведки. Ему и его взводу приходилось 13 раз сопровождать дивизионную разведку в рейдах по захвату немецких «языков». Рейды эти были очень опасными. Постоянно обстреливали фашисты, устраивали погони. Не случайно за смелость и решительность во время таких рейдов Константин Григорьевич был награжден вторым боевым орденом – Отечественной войны II степени.

Участвуя в боевых действиях на Калининском, Центральном, Белорусском фронтах в качестве рядового пехотинца, а затем артиллерийского офицера уже тогда в редких перерывах между боями Константин Григорьевич задумывался о том, что будет делать после войны, мечтал о горных вершинах, на которые совершит свои восхождения, добьется новых спортивных успехов в альпинизме.

С боями дивизия, в которой воевал Макаревич, продвигалась на запад через Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию. За участие в боях за Кенигсберг Константин Григорьевич был представлен к награждению орденом Отечественной войны I степени. Медаль «За взятие Кенигсберга» папа очень ценил и считал одной из главных наград военного времени.

Наградные листы

Ниже хотелось бы привести выписки из Наградных листов Макаревича, чтобы не пересказывать сюжеты тех страшных событий, когда совершалось множество подвигов нашими отцами и дедами. Мы получили эти наградные листы совершенно неожиданно, когда к нам подошел один молодой человек в парке 28-ми героев-панфиловцев 9 Мая 2014 года. Он спросил меня, знает ли мой отец, за что он получил свои награды, и сказал, что может нам прислать его наградные листы по почте, что и исполнил с точностью в тот же день. Папа был очень удивлен и обрадован, увидев их, а мы удивились его прекрасной памяти на события и места сражений, о которых он нам практически ничего не рассказывал, но все же описал в своих мемуарах то, что вспомнил и считал важным.

Из наградного листа от 18 авгус­та 1944 г.: «В бою 10 августа 1944 года на реке Бжозувка, Белостокской обл., находясь на наблюдательном пункте с командиром полка со своим взводом разведки, тов. Макаревич К. Г. хорошо организовал разведку наблюдения, в этом бою сам лично обнаружил одну артбатарею и одну минбатарею противника, огонь которой был подавлен нашей артиллерией, в бою 11 августа 1944 г. за дер. Пивовары по своей инициативе организовал передовой наблюдательный пункт, и сам с группой разведчиков выдвинулся в боевые порядки пехоты, где под огнем противника обнаружил 4 пулеметных точки и 7 групп скоплений вражес­кой пехоты, о чем своевременно донес командованию.

В бою 12 августа 1944 года за дер. Гоненда, находясь в больном состоянии, не оставил поле боя, а организовывал разведку-наблюдение на передовом наблюдательном пункте, чем помог командованию своевременно разведывать и наблюдать за противником.

Достоин правительственной награды –ордена Красной Звез­ды.

Командир артполка, подполковник Подшивалов.

Командующий артиллерией 307 СНД, подполковник Перелыгин».

Из наградного листа 12 апреля 1945 г., 15 апреля 1945 г.: «В боях за город и крепость Кенигсберг лейтенант Макаревич К. Г. проделал большую работу по организации разведки противника. В подготовительный период с 22 марта по 3 апреля 1945 года вел беспрерывную разведку ОТ и инженерных сооружений противника: под его руководством разведкой дивизиона было обнаружено 27 целей, из которых 12 были обнаружены лично лейтенантом Макаревичем. Хорошая разведка целей противника дала возможность точного и эффективного планирования огня.

5 апреля в районе восточнее Шарлотенбурга лейтенант Макаревич, лично корректируя огонь дивизиона, подавил две артиллерийские батареи противника, чем обеспечил продвижение своей пехоты.

В боях за город Кенигсберг с 5 по 9 апреля лейтенант Макаревич продолжал неустанно вести разведку противника. За этот период разведкой дивизиона было обнаружено свыше 60 целей, из которых 15 лейтенант Макаревич обнаружил лично.

Достоин правительственной награды –ордена Отечественной войны І степени».

Командир полка подполковник Рябоконь.

Командующий артиллерией 307 СНД, подполковник Перелыгин».

Побежденные вершины

Война закончилась, остались позади четыре года неимоверных испытаний, лишений, потерь боевых товарищей. Судьба его хранила и уводила в последний момент от трагического конца. У Константина Григорьевича был значок «Альпинист СССР I ступени» (1940 г). Любовь к горам и альпинистским восхождениям и большое желание снова вернуться к своему любимому делу служили ему талисманом-хранителем в течение долгого пребывания на фронтах. Заслужив немало боевых наград, он демобилизовался, поступил в Уральский государственный университет на географический факультет и с 1946 года с увлечением продолжил занятия альпинизмом, достигнув звания мастера спорта.

В 1946 году состоялась долгожданная демобилизация. Появилась возможность вновь ходить в горы, в альплагере «Талгар» он проработал с 1946 по 1955 годы. В 1951-м он получает значок «Альпинист СССР II ступени», пишет по материалам восхождений на различные пики Заилийского и Джунгарского Алатау заметки и статьи в сборник «Побежденные вершины». Ему удается совершенствовать свое спортивное мастерство, совершая восхождения на вершины второй и третьей категорий трудности. Путь в нау­ку у Константина Григорьевича лежал через альпинизм.

Все спортивные увлечения способствовали формированию тех качеств, которые были необходимы при преодолении трудностей первых походов, экстремальных ситуаций на войне, при альпинистских восхождениях, организации и проведении высокогорных экспедиций в течение почти полувека работы в горах. Его как географа привлекала и научная работа. В 40-е годы шел процесс инвентаризации ледников, и вместе с тем возрос интерес к недоступным областям их формирования. А уж туда-то мог подняться только альпинист.

После окончания Уральского государственного университета в Свердловске в 1952 году Макаревича, которого уже знали в Алма-Ате как студента-практиканта в Секторе географии АН КазССР, академик Николай Никитич Пальгов, посвятивший много лет изучению ледников, пригласил поступать в аспирантуру по гляциологической тематике. Аспирантуру Константин Григорьевич успешно окончил в начале 1956-го и защитил кандидатскую диссертацию. Всю жизнь отец был благодарен этому удивительному человеку, талантливому руководителю и ученому за свой путь в науку. К 125-летию Н. Н. Пальгова отец написал научно-популярное обозрение, посвященное его памяти.

Рабочий стаж Макаревича – более 40 лет. Был начальником экспедиций и руководителем исследований по Международным геофизическим проектам и Программам колебаний ледников. Особое внимание в его исследованиях уделено леднику Центральный Туюксу. Макаревич более 20 лет являлся официальным представителем Советского Союза во Всемирной службе мониторинга ледников (WGMS).

С 1956 по 1992 годы возглавлял советскую гляциологическую экспедицию на леднике Туюксу и являлся основателем гляциологической станции «Туюксу Т-1».

Его именем названы два ледника и два перевала в Заилийском и Джунгарском Алатау.

Он автор более 250 статей, монографий, методических рекомендаций по исследованию ледников, а также страноведческих и автобиографических книг и очерков. Внес существенный научный вклад в развитие и популяризацию гляциологии. Составитель общесоюзных и региональных научных отчетов в Мировую службу мониторинга ледников по балансу массы и колебаниям горных ледников (1965–2011).

Научный консультант по гляциологической и гидроклиматической тематике.