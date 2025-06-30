Комитет по развитию искусственного интеллекта и инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (МЦРИАП) совместно с Astana Hub упростил правила участия стартапов в системе государственных закупок, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

В соответствии с новыми правилами, порядка тысячи отечественных стартапов смогут принимать участие в государственных закупках и подтвердить уровень финансовой устойчивости. Стартапы являются молодыми компаниями с ограниченной историей деятельности и невысокими финансовыми показателями, из за чего их финансовая устойчивость оценивалась системой недостаточно высоко, что влияло на рейтинг и ограничивало доступ к участию в государственных закупках.

МЦРИАП инициировал пересмотр этих требований и выступил с предложением об их упрощении.

«На сегодняшний день наше предложение получило поддержку со стороны государственных органов. Ранее стартапы автоматически исключались из системы госзакупок из-за этого требования, что лишало их возможности продавать свои решения государству.

Теперь, согласно новым правилам, данный барьер устранён. В результате все участники Astana Hub, в том числе те, которые находятся в Реестре доверенного программного обеспечения, смогут полноценно участвовать в системе госзакупок», — отметил председатель Комитета по развитию искусственного интеллекта и инноваций МЦРИАП Гиззат Байтурсынов.

Инициатива получила поддержку со стороны Национальной палаты предпринимателей (НПП) и Агентства по защите и развитию конкуренции. Кроме того, новые правила уже утверждены Министерством финансов Республики Казахстан. В ближайшее время они вступят в силу.