Мурал посвятили машиностроителям

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Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Фреска разместилась на стене одной из высоток нового микрорайона «Юбилейный» в Костанае и стала своеобразным символом, олицетворяющим достижения города в индустриализации.

фото предоставлено пресс-службой Костанайского автозавода

Костанай за последние несколько лет превратился в центр машиностроения страны, где выпус­кают больше половины отечественных авто. Многие костанайские семьи имеют непосредственное отношение к отрасли. На заводе трудятся 3 500 человек, ежедневно создавая новинки автопрома.

Мурал богат символикой: машины и заводы изображены как стержни индустриальной мощи, а герой олицетворяет трудолюбие и творческий потенциал жителей. Эти элементы взаимодействуют, подчеркивая гармонию между техникой и человеком, и отражают прогрессивное развитие города.

Идея создания такого произведения искусства родилась у художников, которые уже прославились своей работой в Караганде. Этому городу они подарили мурал с изображением шахтеров.

Костанайская фреска, по их замыслу, будет напоминать о корнях и достижениях города, мотивируя к новым свершениям и укрепляя связь между жителями и историей их родного края.

– Мы хотели создать не просто красивую картину, а символ, который вдохновлял бы жителей и напоминал о славной истории города, – говорят представители творческого объединения AirG Art.

#Костанай #мурал #День машиностроителей

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