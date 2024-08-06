Мурал посвятили машиностроителям Статьи 6 августа 2024 г. 0:00 100 Валентина Марущенко собственный корреспондент по Костанайской области Фреска разместилась на стене одной из высоток нового микрорайона «Юбилейный» в Костанае и стала своеобразным символом, олицетворяющим достижения города в индустриализации. фото предоставлено пресс-службой Костанайского автозавода Костанай за последние несколько лет превратился в центр машиностроения страны, где выпускают больше половины отечественных авто. Многие костанайские семьи имеют непосредственное отношение к отрасли. На заводе трудятся 3 500 человек, ежедневно создавая новинки автопрома. Мурал богат символикой: машины и заводы изображены как стержни индустриальной мощи, а герой олицетворяет трудолюбие и творческий потенциал жителей. Эти элементы взаимодействуют, подчеркивая гармонию между техникой и человеком, и отражают прогрессивное развитие города. Идея создания такого произведения искусства родилась у художников, которые уже прославились своей работой в Караганде. Этому городу они подарили мурал с изображением шахтеров. Костанайская фреска, по их замыслу, будет напоминать о корнях и достижениях города, мотивируя к новым свершениям и укрепляя связь между жителями и историей их родного края. – Мы хотели создать не просто красивую картину, а символ, который вдохновлял бы жителей и напоминал о славной истории города, – говорят представители творческого объединения AirG Art. #Костанай #мурал #День машиностроителей