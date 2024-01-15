Мужчина выиграл миллион долларов благодаря утреннему кофе

В США мужчина купил лотерейный билет вместе с кофе и выиграл 600 тысяч долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: kazpravda.kz

Житель США разбогател благодаря утреннему кофе. Об этом сообщает NC Education Lottery.

Уильям Робертс из города Моррисвилл, штат Северная Каролина, рассказал, что приехал в магазин, чтобы купить кофе, и решил приобрести вместе с ним лотерейный билет. После покупки мужчина вернулся в машину и сразу стер защитный слой с билета. Внезапно он обнаружил, что выиграл один миллион долларов.

«Этот выигрыш был просто невероятным», — признался победитель.

Вскоре Робертс приехал в офис лотереи, чтобы забрать денежный приз. Он решил получить его в виде единовременной выплаты и после уплаты налогов стал обладателем 600 тысяч долларов.