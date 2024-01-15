Мужчина выиграл миллион долларов благодаря утреннему кофе

В США мужчина купил лотерейный билет вместе с кофе и выиграл 600 тысяч долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру
Житель США разбогател благодаря утреннему кофе. Об этом сообщает NC Education Lottery.
Уильям Робертс из города Моррисвилл, штат Северная Каролина, рассказал, что приехал в магазин, чтобы купить кофе, и решил приобрести вместе с ним лотерейный билет. После покупки мужчина вернулся в машину и сразу стер защитный слой с билета. Внезапно он обнаружил, что выиграл один миллион долларов.
«Этот выигрыш был просто невероятным», — признался победитель.
Вскоре Робертс приехал в офис лотереи, чтобы забрать денежный приз. Он решил получить его в виде единовременной выплаты и после уплаты налогов стал обладателем 600 тысяч долларов.
«Я водитель грузовика. Так что я, вероятно, вложу эти деньги в покупку новых грузовиков для своего бизнеса», — поделился планами американец.