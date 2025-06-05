Музыканты и охотники: скворцы в деле

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Скворцы – одни из самых узнаваемых и полезных пернатых обитателей Северного Казахстана. Когда они появляются, все пространство вокруг оживает.

Фото Алексея Мазницина

Одна из уникальных черт скворцов – впечатляющее пение. Каждая птица создает собственную мелодию, богатую на звуки, которые они копируют у других птиц и даже у человека. У скворцов получается настоящий воздушный хор – звучит живая симфония природы. Быстрые ноты напоминают поток воды, перекатывающийся с камня на камень. В общем, когда скворцы собираются в стаю и устраивают концерт, создается атмосфера настоящего праздника природы.

Но скворцы не только артис­ты – они и неутомимые труженики. За день одна птица может уничтожить тысячи насекомых-вредителей, что делает скворцов незаменимыми помощниками фермеров и садоводов. Птицы охотятся за жуками, личинками и гусеницами, регулируя численность вредных насекомых без всякой химии. Вот почему скворцы – важная часть экосистемы.

Гнезда для себя они мастерят из всего, что найдут: сухой травы, перьев, обрывков ткани, пластика... Свои домики скворцы часто размещают в дуплах деревьев или в щелях построек – скворцы умеют приспосабливаться к любым условиям.

Блестящее оперение самцов делает их особенно заметными в брачный период. Их перья переливаются синими, фиолетовыми и зелеными оттенками.

Скворцы – символ энергичной и непрерывной жизни. Они учат нас радоваться каждому моменту, существовать в одном ритме с природой, быть частью нескончаемого и прекрасного жизненного процесса.

#природа #птицы #скворцы

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