МВД обещает платить казахстанцам за видео с нарушениями ПДД

Транспорт
131
Венера Баталова
корреспондент

Также авторам видео будут предоставлять льготы, такие как бесплатный проезд на общественном транспорте или бесплатная парковка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект закона «О профилактике правонарушений» разработало МВД РК. Документом в числе прочего устанавливается, что население вправе добровольно принимать участие в охране общественного порядка, передает Kazpravda.kz 

В качестве поощрения граждане могут рассчитывать на объявление благодарности, награждение грамотой, выплату денежных премий и т. д.

Согласно документу, граждане, направившие видеозапись нарушения ПДД, могут рассчитывать на денежное вознаграждение от суммы взысканного с нарушителя штрафа, или льготы, предоставляемые местными исполнительными органами, такие как бесплатный проезд на общественном транспорте или бесплатная парковка. Добровольцы также смогут указать благотворительную организацию, которой будет перечислено вознаграждение.

Какой процент от штрафа будет выплачиваться авторам видео, будет решать межведомственная комиссия по профилактике правонарушений.

В случае видеофиксации правонарушения несколькими лицами вознаграждение получит тот, кто первым отправил видеозапись, соответствующую установленным требованиям.

Документ находится на публичном обсуждении до 8 октября.

#МВД #нарушения #ПДД #видео #награды

Популярное

Все
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Рекордные 6 000 бегунов участвовали в Shymkent Marathon
Как проверить сертификат качества на продукцию и услуги halal
Станет ли Талхиз привлекательным туробъектом?
Угнанные или списанные на металлолом авто предлагают некоторые автосалоны в ЗКО
Солнце – это тоже ядерный реактор
По данным Комитета госдоходов Минфина, более миллиона казахстанцев имеют проблемные кредиты
Фермерам не обойтись без сушилок
Рисоводы Приаралья идут на рекорд
Для пострадавших от половодья
Открытость и эффективность на государственной службе
Блогер и общественник из Актау предлагает пути к комфортной и безопасной жизни
Не ущемлять интересы аграриев
Более полувека под строгим контролем
В столичном Дворце молодежи прошли торжественные проводы призывников
Ербаян Мухтар продолжит лечение в Германии
Убрать, переработать и сохранить
Картофель средь полей пшеничных
Саранча границ не признает
К искусству нужно приобщать с пеленок
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Не страшна АЭС средь полей зеленых
«Рахмановские ключи» вернули государству
В Шымкенте отказывали в бесплатных лекарствах
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Доброе сердце полицейского
В режиме мозгового штурма: ERG провела первый в Казахстане хакатон в алюминиевой отрасли
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Субсидии за несуществующее молоко
Пациенты детской облбольницы могут остаться без горячего питания
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Новые объекты появятся на месте старого города
Не используешь землю – верни!
Похолодание прогнозируется в Казахстане
Нужно прислушаться к профессионалам
И сторонники, и противники строительства АЭС поддерживают проведение референдума
Число жертв мошенников продолжает расти
Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь
Не нужно бояться мирного атома
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Приборы для контроля автомобильных выбросов установили в Ал…
Спецавтобусы запустят на хоккейный матч и концерт Димаша Ку…
Курсирование ночных автобусов приостановят в Астане
Самый длинный казахстанский автомобильный тоннель сдан в эк…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]