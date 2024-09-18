МВД обещает платить казахстанцам за видео с нарушениями ПДД

Также авторам видео будут предоставлять льготы, такие как бесплатный проезд на общественном транспорте или бесплатная парковка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект закона «О профилактике правонарушений» разработало МВД РК. Документом в числе прочего устанавливается, что население вправе добровольно принимать участие в охране общественного порядка, передает Kazpravda.kz

В качестве поощрения граждане могут рассчитывать на объявление благодарности, награждение грамотой, выплату денежных премий и т. д.

Согласно документу, граждане, направившие видеозапись нарушения ПДД, могут рассчитывать на денежное вознаграждение от суммы взысканного с нарушителя штрафа, или льготы, предоставляемые местными исполнительными органами, такие как бесплатный проезд на общественном транспорте или бесплатная парковка. Добровольцы также смогут указать благотворительную организацию, которой будет перечислено вознаграждение.

Какой процент от штрафа будет выплачиваться авторам видео, будет решать межведомственная комиссия по профилактике правонарушений.

В случае видеофиксации правонарушения несколькими лицами вознаграждение получит тот, кто первым отправил видеозапись, соответствующую установленным требованиям.

Документ находится на публичном обсуждении до 8 октября.