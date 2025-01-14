МВД: Дело по транснациональному ОПГ в сфере интимного «бизнеса» направлено в суд

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Следственный департамент МВД завершил расследование многоэпизодного уголовного дела по факту создания и участия в транснациональной ОПГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Так, в августе 2023 года подразделениями по борьбе с организованной преступностью МВД в пяти крупных городах (Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Актобе) задержаны граждане Казахстана и ближнего зарубежья, которые под видом модельного агентства занимались изготовлением и распространением материалов интимного характера через Web-Cam.

В криминальный бизнес были вовлечены молодые казахстанки в возрасте от 18 до 25 лет. Установленный оборот денежных средств преступной группы составил свыше трех миллиардов тенге. Подозреваемыми признано 21 лицо, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

«Аналогичная преступная схема ликвидирована в декабре прошлого года. Оперативниками УБОП при координации прокуратуры Восточно-Казахстанской области одновременно проведены задержания в 11 регионах страны, где доставлено более 50 лиц, причастных к данной преступной деятельности. Досудебное расследование проводится по факту создания и участия в ОПГ», – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
 

#суд #ОПГ #МВД #бизнес #дело #интим

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