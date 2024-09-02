МВД начало кампанию по наркопрофилактике

Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В новый учебный год Министерство внутренних дел РК начинает республиканскую акцию по правовому просвещению учащихся школ, колледжей и вузов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В течение сентября во всех учебных заведениях будут проведены встречи с участием руководства основных служб полиции. Старшеклассникам и студентам будет представлена информация о видах поведения, которые влекут уголовную ответственность.

«Важно, чтобы молодежь, начинающая самостоятельную жизнь, понимала, что уголовная ответственность наступает за такие безобидные с первого взгляда действия, как временное хранение или перевозка наркотиков по просьбе знакомых, нанесение граффити-надписей, распространение объявлений или QR-кодов, размещение постов на форумах, мессенджерах с положительными отзывами о наркотиках», – отметили в департаменте по противодействию наркопреступности МВД.

Первая такая встреча проведена сотрудниками профильного департамента в столичном IT университете. Преподавателям и администрации вуза рассказали о видах правонарушений, в которых могут участвовать студенты, о способах рекламы и распространения наркотиков в университете и общежитиях, о признаках употребления наркотиков студентами.

«Эта тема становится очень важной для первокурсников, которые только приехали в город и могут соблазниться «легким» заработком, распространяя или рекламируя наркотики. И поэтому следующим шагом в этом конкретном вузе будут встречи со студентами 1-2 курсов. Наша цель – довести информацию до 100% студентов», – пояснили в ведомстве.

Эта работа будет продолжаться в течение всего учебного года. Министерство внутренних дел приглашает к сотрудничеству руководство столичных учебных заведений в проведении антинаркотической разъяснительной работы для преподавательского состава, родителей и учащихся.

 

#МВД #кампания #наркопрофилактика

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