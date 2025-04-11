МВД напомнило о правилах безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Анализ оперативных сводок показывает, что падение детей из окон – остается одной из самых частых причин детского травматизма в быту, особенно в городских условиях, отметили в ведомстве.

– С наступлением весеннего тепла возрастает риск несчастных случаев. В стране уже зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон, в которых один ребенок погиб, а 12 получили различные травмы. Основной причиной этому является бесконтрольность со стороны родителей, оставление детей без присмотра и открытый доступ к окнам. Риску падения подвержены малолетние дети в возрасте до 7 лет, то есть когда ребенок еще не в состоянии оценить опасность открытых окон и ненадежных москитных сеток. Дети наше будущее и самая большая ценность. Их безопасность зависит от нас – взрослых, - отметил заместитель начальника управления комитета административной полиции МВД Жасулан Жуманалин.