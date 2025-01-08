МВД предупредило казахстанцев о последствиях помощи мошенникам

Мошенничество
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Дана Аменова
корреспондент

Сотрудники полиции сделали публичное заявление

Фото: Polisia.kz

Департамент по противодействию киберпреступности МВД РК проинформировал о серьезных последствиях участия в мошеннических схемах, связанных с выводом денег потерпевших, сообщает Kazpravda.kz

«В поисках легкого заработка многие граждане, не осознавая уголовной и гражданской ответственности, становятся невольными пособниками мошенников, выполняя роль так называемых «дропов». В 2024 году по более чем 1,2 тысячи таких случаев были вынесены судебные решения о взыскании средств, выведенных через банковские карты «дропов» на счета мошенников, на сумму более 1,3 млрд тенге», — сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

Кроме того, 56 граждан, принимавших участие в преступных схемах, были привлечены к уголовной ответственности за содействие в совершении интернет-мошенничества.

МВД призывает граждан быть бдительными, не поддаваться на обещания легкого заработка и незамедлительно сообщать обо всех подозрительных предложениях в полицию.

#мошенничество #МВД #обращение #дропы

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