МВД: В Казахстане за февраль ликвидировано 17 нарколабораторий

Криминал,Закон и Порядок
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Только за февраль силами Комитета по противодействию наркопреступности и его территориальных подразделений выявлены и ликвидированы 17 нарколабораторий, задержаны 19 подозреваемых, а из незаконного оборота изъято около 80 кг наркотических средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

 Один из самых громких случаев произошел в Кызылординской области, где задержан 46-летний мужчина – организатор подпольной нарколаборатории, а также его родственники. Они незаконно выращивали коноплю элитных сортов и хранили крупные партии наркотиков с целью сбыта.

«Сотрудники полиции обнаружили в незавершенном доме фигуранта фитолабораторию, оборудованную всем необходимым для круглогодичного выращивания растений: системой освещения, вентиляцией и поливом. В результате спецоперации изъято более 19 кг наркотиков сорта «голландская конопля», — сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

За два месяца 2025 года по Казахстану ликвидировано 42 нарколабораторий, задержано 45 подозреваемых, изъято более 100 кг наркотиков и свыше 5 тонн прекурсоров – химических веществ, используемых для их производства.

«Борьба с наркопреступностью продолжается. Сотрудники полиции ежедневно проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление новых преступных групп и пресечение распространения наркотиков», — отметил Данияр Мейрхан.

#полиция #нарколаборатории

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