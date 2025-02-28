МВД: В Казахстане за февраль ликвидировано 17 нарколабораторий

Только за февраль силами Комитета по противодействию наркопреступности и его территориальных подразделений выявлены и ликвидированы 17 нарколабораторий, задержаны 19 подозреваемых, а из незаконного оборота изъято около 80 кг наркотических средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Один из самых громких случаев произошел в Кызылординской области, где задержан 46-летний мужчина – организатор подпольной нарколаборатории, а также его родственники. Они незаконно выращивали коноплю элитных сортов и хранили крупные партии наркотиков с целью сбыта.

«Сотрудники полиции обнаружили в незавершенном доме фигуранта фитолабораторию, оборудованную всем необходимым для круглогодичного выращивания растений: системой освещения, вентиляцией и поливом. В результате спецоперации изъято более 19 кг наркотиков сорта «голландская конопля», — сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

За два месяца 2025 года по Казахстану ликвидировано 42 нарколабораторий, задержано 45 подозреваемых, изъято более 100 кг наркотиков и свыше 5 тонн прекурсоров – химических веществ, используемых для их производства.