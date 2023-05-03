Мы сильные!

Женская сборная Казахстана в финале обыграла команду Узбекистана со счетом 3:2. Победу команде принесли Альфия Тлеккабыл (выступавшая в категории J1 в весовой категории до 57 кг), Акмарал Науатбек (J2 – до 70 кг) и Динара Кужулова (J2 – свыше 70 кг). А вот в своих поединках уступили, но проявили все свои способности Даяна Федосова (J2 – до 70 кг) и Зауре Айтек (J1 – свыше 70 кг).

Сборная Узбекистана заняла второе место, третье – спортсменки Индии.

Среди мужчин решающая встреча для Казахстана в команд­ном чемпионате также состоялась против команды Узбекистана. Казахстанские спортсмены обыг­рали соседей, между прочим – сильнейшую страну мира по парадзюдо, со счетом 4:0.

Захватывающий поединок состоялся между нашим Олжасом Оразалыулы и чемпионом Паралимпиады Токио-2020 Ферузом Саидовым. В начале Феруз набрал первый «вазари», но тем не менее Олжасу удалось в основное время результативным приемом сравнять счет. Борьба продолжалась до дополнительного времени (голден скор), когда Оразалыулы применил удачный прием и одержал победу. Следует отметить, что в финале Паралимпийских игр, проходивших в японском Токио, Феруз Саидов одолел нашего соотечественника Даулета Темиржана.

Так как соревнования проводились по круговой системе, то наша национальная сборная далее встретилась с командой Монголии и стала победителем в командном зачете чемпионата Азии. В состав мужской сборной Казахстана вошли Ергали Шамей (J1 – до 73 кг), Жанбота Аманжол (J2 – до 90 кг), Ерлан Утепов (J1 – свыше 90 кг), Олжас Оразалулы (J2 – до 73 кг), Абылай Адильбеков (J1 – до 90 кг) и Ерлан Конкиев (J2 – свыше 90 кг).

Отметим, что в командном чемпионате Азии приняли участие пять мужских сборных. Все команды соревнуются друг с другом по круговой системе. Победитель определяется по количеству побед. Казахстан выиграл у команды из IBSA (состоящих из спортсменов Таиланда, Тайбэя и Индонезии), а также одержал верх над командами Индии, Узбекистана и Монголии. В итоге сборная Узбекистана заняла второе место, а тройку лидеров замкнули спортсмены из Монголии и Индии.