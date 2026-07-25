Трудоустроены еще семь граждан на учете пробации

Общество
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Городская служба пробации продолжает системную работу по социальной адаптации, правовой поддержке и трудоустройству граждан, состоящих на учете службы пробации. Основная цель мероприятий – предотвратить повторные правонарушения и помочь осужденным успешно интегрироваться в общество.

Фото Данагуль Достановой

В рамках очередного мероприятия семь граждан, состоящих на учете в службе пробации, трудоустроены на постоянную оплачиваемую работу в РГП «Еңбек-Кызылорда».

Трудоустроенные граждане выразили благодарность специалистам службы пробации за поддержку.

– Таким гражданам, как мы, найти постоян­ную работу очень сложно, – поделился один из новобранцев. – Узнав о судимости, многие работодатели отказывают в трудоустройстве. Рад, что получил возможность устроиться на работу и начать свою жизнь заново. Буду трудиться и обеспечивать семью честным доходом. Выражаю искреннюю благодарность сот­рудникам городской службы пробации, которые оказали поддержку в поиске работы. Такая помощь и доверие дают мне большой шанс изменить свою жизнь.

Как отметили специалисты службы, работа по трудоустройству граждан на учете пробации будет продолжена. Стабильная занятость – один из ключевых факторов, способствующих снижению риска повторного совершения правонарушений, успешной социальной адаптации и возвращению граждан к полноценной жизни, говорят они.

#трудоустройство #адаптация #Городская служба пробации

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