Трудоустроены еще семь граждан на учете пробации

В рамках очередного мероприятия семь граждан, состоящих на учете в службе пробации, трудоустроены на постоянную оплачиваемую работу в РГП «Еңбек-Кызылорда».

Трудоустроенные граждане выразили благодарность специалистам службы пробации за поддержку.

– Таким гражданам, как мы, найти постоян­ную работу очень сложно, – поделился один из новобранцев. – Узнав о судимости, многие работодатели отказывают в трудоустройстве. Рад, что получил возможность устроиться на работу и начать свою жизнь заново. Буду трудиться и обеспечивать семью честным доходом. Выражаю искреннюю благодарность сот­рудникам городской службы пробации, которые оказали поддержку в поиске работы. Такая помощь и доверие дают мне большой шанс изменить свою жизнь.

Как отметили специалисты службы, работа по трудоустройству граждан на учете пробации будет продолжена. Стабильная занятость – один из ключевых факторов, способствующих снижению риска повторного совершения правонарушений, успешной социальной адаптации и возвращению граждан к полноценной жизни, говорят они.