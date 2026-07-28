«Кайрат» обошел «Ордабасы»

Центральный матч тура между алматинским «Кайратом» и шымкентским «Ордабасы» полностью оправдал статус битвы за золото. Хозяева сразу забрали инициативу, и уже на 14-й минуте испанский нападающий Марк Гуаль головой замкнул передачу, открыв счет. Шымкентцы активизировались во второй половине, но финский полузащитник «Кайрата» Ойва Юккола пушечным дальним ударом увеличил преимущество – 2:0. Все, что успели сделать гости, – отыграть один мяч в компенсированное время усилиями норвежского форварда Берна Йонсена (2:1). Победив прямого конкурента, «Кайрат» набрал 45 очков и единолично возглавил турнирную таблицу КПЛ, сместив «Ордабасы» (43 балла) на вторую строчку. Однако у шымкентцев остается одна игра в запасе.

На третье место уверенно вернулась «Астана», победившая усть-каменогорский «Алтай» (4:1). Начало матчу положил шедевральный дальний «выстрел» Бауыржана Исламхана. Восточноказахстанцы ответили голом Ибрагима Дадаева, но затем забивала только «Астана»: отличились Марин Томасов, Рамазан Каримов и Станислав Басманов. Набрав 32 очка, «Астана» вытеснила из топ-3 «Актобе».

Впрочем, сам «Актобе» переиграл дома кокшетауский «Окжетпес» (2:1). Победу актюбинцам уже в первом тайме обеспечили точный удар северомакедонского хавбека Яни Атанасова и удар головой Темирлана Ерланова. Гости ответили лишь голом узбекистанского полузащитника Шахбоза Умарова.

Костанайский «Тобол» закрепился в середине таблицы, одолев «Атырау» (1:0) благодаря голу сербского нападающего Уроша Миловановича. Павлодарский «Иртыш» прервал кошмарную 13-матчевую серию без побед, обыграв на выезде жезказганский «Улытау» (2:1). В Талдыкоргане «Кызылжар» вырвал победу у «Жетысу» (2:1), а в Семее «Елимай» сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром» (1:1). Матч актауского «Каспия» и столичного «Жениса» запомнился пятью голами, двумя удалениями и двумя нереализованными пенальти. Итог встречи – 3:2.

Турнирная таблица