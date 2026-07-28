«Кайрат» обошел «Ордабасы»

Футбол
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Главные события 19-го тура Премьер-лиги Казахстана по футболу развернулись в Алматы, где в поединке сошлись лидеры чемпионата.

фото Юрия Беккера

Центральный матч тура между алматинским «Кайратом» и шымкентским «Ордабасы» полностью оправдал статус битвы за золото. Хозяева сразу забрали инициативу, и уже на 14-й минуте испанский нападающий Марк Гуаль головой замкнул передачу, открыв счет. Шымкентцы активизировались во второй половине, но финский полузащитник «Кайрата» Ойва Юккола пушечным дальним ударом увеличил преимущество – 2:0. Все, что успели сделать гости, – отыграть один мяч в компенсированное время усилиями норвежского форварда Берна Йонсена (2:1). Победив прямого конкурента, «Кайрат» набрал 45 очков и единолично возглавил турнирную таблицу КПЛ, сместив «Ордабасы» (43 балла) на вторую строчку. Однако у шымкентцев остается одна игра в запасе.

На третье место уверенно вернулась «Астана», победившая усть-каменогорский «Алтай» (4:1). Начало матчу положил шедевральный дальний «выстрел» Бауыржана Исламхана. Восточноказахстанцы ответили голом Ибрагима Дадаева, но затем забивала только «Астана»: отличились Марин Томасов, Рамазан Каримов и Станислав Басманов. Набрав 32 очка, «Астана» вытеснила из топ-3 «Актобе».

Впрочем, сам «Актобе» переиграл дома кокшетауский «Окжетпес» (2:1). Победу актюбинцам уже в первом тайме обеспечили точный удар северомакедонского хавбека Яни Атанасова и удар головой Темирлана Ерланова. Гости ответили лишь голом узбекистанского полузащитника Шахбоза Умарова.

Костанайский «Тобол» закрепился в середине таблицы, одолев «Атырау» (1:0) благодаря голу сербского нападающего Уроша Миловановича. Павлодарский «Иртыш» прервал кошмарную 13-матчевую серию без побед, обыграв на выезде жезказганский «Улытау» (2:1). В Талдыкоргане «Кызылжар» вырвал победу у «Жетысу» (2:1), а в Семее «Елимай» сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром» (1:1). Матч актауского «Каспия» и столичного «Жениса» запомнился пятью голами, двумя удалениями и двумя нереализованными пенальти. Итог встречи – 3:2.

Турнирная таблица

М Команда И В Н П М О
1 «Кайрат» 20 13 6 1 39-14 45
2 «Ордабасы» 19 13 4 2 34-15 43
3 «Астана» 18 9 5 4 29-20 32
4 «Актобе» 19 9 4 6 28-21 31
5 «Окжетпес» 19 8 6 5 25-26 30
6 «Елимай» 18 7 6 5 26-23 27
7 «Улытау» 19 7 6 6 16-18 27
8 «Тобол» 19 6 4 9 21-26 22
9 «Женис» 18 5 7 6 15-20 22
10 «Кайсар» 20 3 11 6 15-22 20
11 «Кызылжар» 19 5 4 10 20-27 19
12 «Атырау» 18 3 9 6 13-17 18
13 «Каспий» 18 5 3 10 16-23 18
14 «Жетысу» 19 4 6 9 22-29 18
15 «Алтай» 19 3 7 9 15-26 16
16 «Иртыш» 18 2 8 8 16-23 14

 

 

#Спорт #футбол #Кайрат

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