Подготовка к отопительному сезону 2026-2027 гг: на ремонт электростанций выделено 384 млрд теңге

Бесперебойное обеспечение населения страны тепловой и электрической энергией относится к числу важнейших приоритетов государства. Для того, чтобы зимний период проходил стабильно, Правительством в лице Министерства энергетики и акиматов регионов принимается комплекс мер, включающих обновление коммунальных сетей и укрепление энергетической безопасности

Фото: пресс-служба правительства РК

Данная работа направлена на реализацию задач, поставленных Главой государства в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». В стратегическом документе особое внимание уделено обновлению инфраструктуры, внедрению современных и экологичных технологий, а также повышению качества жизни населения.

Прошлый сезон: что было сделано и к каким результатам это привело

Подготовка к отопительному сезону 2025-2026 гг. велась с увеличением финансирования. В обновление инфраструктуры вложили значительные государственные и инвестиционные средства:

На ремонт электрических станций в 2025 году собственники энергообъектов направили 348 млрд теңге, что на 6% больше 2024 года;

На обновление тепловых сетей выделили 129 млрд теңге. Это на 16% больше, чем годом ранее.

Что отремонтировали за год?

На станциях: провели капитальный ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин.

На сетях: обновили 17 тыс. км линий электропередачи и 420 подстанций, а также заменили 323 км изношенных тепловых сетей.

Каков эффект для жителей?

Итогом проведенных работ стало повышение надежности инфраструктуры и снижение износа оборудования. В частности, на электростанциях данный показатель опустился до 53%, на тепловых сетях – до 50%, а на электросетевых объектах – до 66,2%.

В самый холодный пиковый период – в декабре прошлого года – система выдержала нагрузку, выдав 17,3 ГВт мощности. Благодаря этому количество сбоев температурного режима в домах сократилось в три раза – с 65 до 21 случая по всей стране. Технологических нарушений на станциях стало меньше на 15%, а на электросетях – на 12%. По каждому случаю госорганы провели проверки, чтобы в будущем исключить повторение таких ситуаций.

Кроме того, улучшилось состояние самих теплоэлектроцентралей: в результате принятых мер был обеспечен выход 5 ТЭЦ из критической «красной» зоны риска в более стабильную «желтую», еще 3 ТЭЦ перешли из «желтой» в «зеленую» зону.

В тоже время, на складах был заготовлен достаточный объем топлива. Для нужд населения и социальных объектов заготовили свыше 8 млн тонн угля при плане 7,5 млн тонн.

Подготовка к новой зиме 2026-2027 годов: текущие планы и цифровой контроль

Для дальнейшего закрепления достигнутых результатов подготовка к следующему отопительному сезону началась без пауз. Объемы финансирования снова выросли – только на ремонт электростанций в текущем году собственниками объектов выделяется 384 млрд теңге. Это на 9% больше, чем в прошлом году.

Важно отметить, что эти средства формируются за счет тарифа на электроэнергию, и каждая станция самостоятельно определяет наиболее уязвимые участки для первоочередного ремонта.

На особом контроле остаются 5 теплоэнергоцентралей, которые пока находятся в «красной» зоне риска: ТЭЦ в Семее, Уральске, Таразе, ТЭЦ-2 Актау и ГРЭС-1 Темиртау. По итогам года планируется снизить средний износ оборудования электростанций до 52%.

Как продвигаются ремонты оборудования на ТЭЦ?

Всего на 2026 год запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. Работы идут строго по графику, на некоторых объектах выявляются скрытые дефекты. Текущий статус выглядит так:

● 2 энергоблока полностью готовы, еще 2 находятся в процессе ремонта.

● 13 котлов капитально отремонтированы, 27 в работе.

● 8 турбин сданы, на 16 объектах ремонты продолжаются.

Параллельно идет плановый текущий ремонт – им охвачено более 500 единиц вспомогательного оборудования по всей стране.

Электросети и тепловые магистрали

Комплексная работа продолжается и на сетевой инфраструктуре:

● Уже отремонтировано около 6,3 тыс. км линий электропередачи, 135 подстанций и 1 253 распределительных пункта. Всего до конца года обновят свыше 17 тыс. км ЛЭП и более 3,4 тыс. распределительных пунктов.

● Из запланированных 377 км труб по республике уже готово 65 км теплосетей, работы активно ведутся еще на 278 км. Отставания от графика нет.

Климатические особенности регионов и логистика

Продолжительность зимы в Казахстане существенно различается в зависимости от региона. Если на юге отопительный сезон длится около 151 дня, то на севере он достигает 222 дней. И этот фактор учитывается при расстановке приоритетов:

● На севере и востоке страны холода наступают раньше, поэтому готовность тепловых сетей будет полностью обеспечена уже к 1 сентября, а к 15 сентября на станциях завершатся основные ремонты.

● В южных и западных частях Казахстана старт отопительного сезона намечен на более поздний срок, поэтому завершение всех ключевых работ на объектах планируется к концу сентября.

На случай аномальных морозов государство заранее увеличивает запасы. Прямо сейчас на складах энергоисточников накоплено около 3,5 млн тонн угля – это на 8% больше, чем в это же время в прошлом году, и 143 тыс. тонн мазута. Для нужд населения и коммунального сектора на новый сезон требуется 7,3 млн тонн угля.

Чтобы избежать проблем с поставками топлива, Правительство предусмотрело ряд мер:

АО «НК «КТЖ» выделило под эти задачи порядка 18,3 тыс. полувагонов. Поставки будут идти стабильно и строго по графику.

В период подготовки к отопительному сезону с 15 августа специальный Республиканский штаб под руководством Госэнергонадзора совместно с акиматами и угольными разрезами будет пресекать попытки создания искусственного дефицита и завышения цен на местах.

Внедряются цифровые инструменты, которые позволят прозрачно отслеживать путь каждой тонны угля от добывающего разреза до складов (тупиков) в регионах, исключая необоснованные логистические издержки.