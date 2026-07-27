КТК возобновил прием нефти от грузоотправителей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго



Как уточняется, в настоящее время на двух выносных причальных устройствах КТК осуществляется погрузка танкеров SEAMAJESTY и MILOS. Оба судна принимают нефть ТОО «Тенгизшевройл».



Возобновление приема нефти позволяет нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и возобновить экспортные операции через морской терминал.



Дальнейшее проведение операций на морском терминале осуществляется с учетом оценки текущей обстановки и необходимых требований безопасности.



Минэнерго находится в постоянном взаимодействии с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями и другими участниками процесса. Ведомство продолжает отслеживать ситуацию и координировать действия, направленные на обеспечение дальнейшей транспортировки казахстанской нефти.