На 15 млрд тенге обманули казахстанцев интернет-мошенники

Заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Рустем Дюсетаев рассказал, какой ущерб казахстанцам нанесли мошенники с начала года, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Участились случаи совершения киберпреступлений, в том числе мошенничеств в отношении интернет-пользователей. С начала года зарегистрировано 17,5 тыс. преступлений. В результате действий мошенников гражданам с начала года причинен ущерб на сумму 15 млрд. тенге», – отметил спикер.

Самым распространенным способом остается онлайн-торговля. За полгода таким способом совершено почти 6 тыс. преступлений. Зарегистрировано 2,8 тыс. фактов оформления фиктивных онлайн-займов в банках и микрокредитных организациях. В 1 400 случаях они совершены под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты.

Далее следует направление фишинговых ссылок – таким способом совершено 1 200 мошеннических хищений со счетов граждан, в т. ч. посредством создания или подключения к личному кабинету.

Особую тревогу вызывают мошенничества через подменные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных органов. Указанным способом с начала года совершено более 3 тыс. мошенничеств.