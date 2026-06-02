Усиление борьбы дает результаты

Киберугрозы
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В этом году сотрудники департамента полиции региона активно борются с киберпреступностью, не на словах, а на деле демонстрируя приверженность принципу «Закон и Порядок». Судя по всему, полицейские нашли уязвимое место онлайн-преступников. За четыре месяца в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на борьбу с кибермошенничеством, задержаны 25 подозреваемых.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Однако это лишь часть успеха. Главный удар нанесен по тылам злоумышленников. Ликвидированы три активатора SIM-карт. Именно эти «ключи» зачастую открывают двери для мошеннических звонков и сообщений. Прекращение их деятельности означает, что новые, изощренные схемы просто не смогут быть запущены.

Заблокированы онлайн-ресурсы. Можно сказать, что в цифровом пространстве проведена настоящая «зачистка» – под запрет попали более 5 тыс. сайтов и аккаунтов, которые использовались для обмана доверчивых граждан.

Параллельно с силовыми методами полиция области Абай активно занимается превентивной работой. В регионе прошла кампания «Профилактика», в рамках которой сотрудники встретились с тысячами жителей – от школьников и студентов до работников торговли и служащих. Цель – научить людей распознавать ловушки мошенников и не стать их жертвой.

Сотрудники Ауэзовского отдела полиции города Семея, например, провели масштабное мероприятие, раздав памятки жителям. Эти информационные брошюры содержат детальное описание современных видов мошенничества и прак­тические советы, как от них защититься.

– Мы не просто говорим, что нельзя делать. Мы объясняем, как работает схема, как распознать подозрительные ссылки и сообщения, как защитить свои личные данные при онлайн-платежах и в социальных сетях, – поясняет начальник отдела полковник полиции Жанибек Десюпов. – Общественная безо­пасность – наша общая задача. Повышение цифровой грамотности граждан – это возможность сформировать устойчивый иммунитет к мошенничест­ву. Мы готовы предоставлять информационную поддержку и, действуя сообща, сможем защитить наше общество.

Результаты профилактичес­кой работы не заставили себя ждать. Так, за четыре месяца этого года в области зарегистрировано 294 факта мошенничества, что на 13,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (377 фактов).

Особое внимание уделяется образовательным учреждениям. Заместитель начальника управления координации профилактической работы Ернур Кутанбаев посетил IT-школу-лицей № 50 в областном центре. Здесь прошел урок безопасности для учителей, поскольку именно педагоги могут стать важнейшим звеном в цепи информирования молодежи.

– В эпоху стремительного развития технологий схемы мошенников становятся все более изощренными. Поэтому повышение информационной грамотности – это один из самых эффективных способов обеспечить безопасность нашей молодежи. Предупреждая учителей, мы можем стать щитом и для безо­пасности детей, – подчерк­нул Ернур Кутанбаев.

В учебных заведениях раздали буклеты, в которых описаны основные виды интернет-угроз и правила поведения в Сети. Полицейские находят возможности для диалога с гражданами и в ходе массовых мероприятий.

К примеру, во время футбольного матча между клубами «Елимай» и «Каспий», привлекшего более трех тысяч болельщиков, сотрудники департамента полиции обеспечивали порядок и параллельно проводили профилактическую работу. Напоминали о недопустимости передачи кодов и персональных данных, осторожности при подозрительных звонках и сообщениях.

В ДП области Абай подчеркивают, что профилактические мероприятия в местах массового скопления людей стали для стражей порядка постоянной прак­тикой, направленной на предупреждение киберпреступлений и повышение общей цифровой грамотности населения.

#регионы #область Абай #кибермошенничество #закон и порядок

