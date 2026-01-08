Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве внутренних дел РК проинформировали о новом способе несанкционированного доступа к аккаунтам WhatsApp, сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры предупреждает о новой киберугрозе, связанной с мессенджером WhatsApp.

Кибермошенники запустили новую схему захвата аккаунтов WhatsApp под названием GhostPairing, которая не требует взлома паролей, подмены SIM-карт или сложных технических атак. Проникновение в WhatsApp происходит легально путем активации функции привязки дополнительных устройств.

Сценарий прост: пользователю направляется сообщение, замаскированное под Facebook или WhatsApp, которое перенаправляет на поддельные страницы, визуально копирующие интерфейс этих сервисов. Для подтверждения доступа к контенту фейковый сайт предлагает ввести номер телефона и код подтверждения.

После этого злоумышленник автоматически добавляется в аккаунт жертвы как доверенное устройство и получает полный доступ к WhatsApp, включая чтение сообщений, просмотр медиафайлов и контактов, отправку сообщений и доступ к фотогалерее. При этом телефон продолжает работать в обычном режиме и не вызывает подозрений.

Единственный способ обнаружить захват WhatsApp – вручную проверить раздел «Связанные устройства». Любое неизвестное подключение указывает на компрометацию аккаунта и подлежит немедленному удалению.

«Полицейские призывают граждан соблюдать меры кибербезопасности, критически относиться к неизвестным входящим сообщениям, звонкам и уведомлениям, не вводить код WhatsApp на сторонних сайтах, так как запрос кода вне приложения всегда является мошенничеством, использовать двухфакторную аутентификацию, регулярно проверять активность аккаунта и применять защитное программное обеспечение. Цена одной ошибки – полный контроль над личной перепиской», – говорится в тексте обращения.

