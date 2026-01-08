«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp

169
Дана Аменова
специальный корреспондент

Пользователям мессенджера рекомендуют проверить список привязанных устройств из-за новой киберугрозы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве внутренних дел РК проинформировали о новом способе несанкционированного доступа к аккаунтам WhatsApp, сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры предупреждает о новой киберугрозе, связанной с мессенджером WhatsApp.

Кибермошенники запустили новую схему захвата аккаунтов WhatsApp под названием GhostPairing, которая не требует взлома паролей, подмены SIM-карт или сложных технических атак. Проникновение в WhatsApp происходит легально путем активации функции привязки дополнительных устройств.

Сценарий прост: пользователю направляется сообщение, замаскированное под Facebook или WhatsApp, которое перенаправляет на поддельные страницы, визуально копирующие интерфейс этих сервисов. Для подтверждения доступа к контенту фейковый сайт предлагает ввести номер телефона и код подтверждения.

После этого злоумышленник автоматически добавляется в аккаунт жертвы как доверенное устройство и получает полный доступ к WhatsApp, включая чтение сообщений, просмотр медиафайлов и контактов, отправку сообщений и доступ к фотогалерее. При этом телефон продолжает работать в обычном режиме и не вызывает подозрений.

Единственный способ обнаружить захват WhatsApp – вручную проверить раздел «Связанные устройства». Любое неизвестное подключение указывает на компрометацию аккаунта и подлежит немедленному удалению.

«Полицейские призывают граждан соблюдать меры кибербезопасности, критически относиться к неизвестным входящим сообщениям, звонкам и уведомлениям, не вводить код WhatsApp на сторонних сайтах, так как запрос кода вне приложения всегда является мошенничеством, использовать двухфакторную аутентификацию, регулярно проверять активность аккаунта и применять защитное программное обеспечение. Цена одной ошибки – полный контроль над личной перепиской», – говорится в тексте обращения.

Напомним, ранее в правоохранительных органах рассказали казахстанцам, как обезопасить мессенджер от взлома. 

#МВД #WhatsApp #киберугрозы #GhostPairing

Популярное

Все
США выходят из 66 международных организаций
Meta отложила международные продажи умных очков Ray-Ban Display
ИИ-тренера разработали студенты из Актобе
Возврат активов: 1,3 млрд тенге выделили на ремонт больницы в СКО
США начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке
Казахстанским медикам повысят зарплаты и усилят защиту в 2026 году
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
13-летний программист из Павлодара победил на республиканской олимпиаде
Финпирамида «HAS»: начато расследование новых эпизодов
Цены на бриллианты упали на 10% за год
Первый национальный театр отметит вековой юбилей в Алматы
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Новая школа – лучшие возможности
Казахстанское кино: громкие премьеры, миллиардные сборы, развитие отрасли
В Жетысуском районе Алматы открылась поликлиника
Водопровод пришел под Новый год
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Практическая дипломатия
Какие новые аэропорты и рейсы появятся в Казахстане в 2026 году
Когда часы 12 бьют
К цифровой свободе мышления
Вернули миллиарды, построили больницу
Биофармацевтический комплекс построят в Казахстане
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Кубы
Живая память народа
Глава государства выразил соболезнование Президенту Швейцарии
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае

Читайте также

Финпирамида «HAS»: начато расследование новых эпизодов
Онлайн-курсы оказались пустышкой
Афера сорвалась в кабинете директора
Выманили два миллиона

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]