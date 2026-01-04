В Казахстане усиливают меры по защите граждан от мобильного мошенничества

Киберугрозы
131

В Казахстане действует комплекс мер, направленных на противодействие мобильному и интернет-мошенничеству, а также на пресечение незаконного использования SIM-карт и специальных устройств для массовых звонков и рассылок, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одним из ключевых направлений становится взаимодействие операторов сотовой связи с антифрод-центром национального банка. Это позволит оперативно выявлять и блокировать номера, используемые в мошеннических схемах. В случае обнаружения подозрительных звонков или SMS, в том числе с использованием SIM-боксов, оператор связи передает информацию об абоненте в антифрод-центр национального банка и проводит проверку. При подтверждении признаков мошенничества номер незамедлительно блокируется, а оказание услуг связи приостанавливается.

Также установлен порядок оформления абонентских номеров на одного человека. Для личного и семейного использования предусмотрена регистрация до десяти SIM-карт. Оформление большего количества возможно при наличии обоснованной необходимости и с указанием устройств, в которых используются SIM-карты. Такой подход снижает риски массовой регистрации номеров, характерной для мошеннических схем.

Дополнительно усиливается идентификация абонентов. Оформление SIM-карт будет возможно только после прохождения биометрической идентификации. Для бизнеса и организаций это требование распространяется и на сотрудников, которым выдаются SIM-карты для служебных целей. Биометрическая идентификация исключает анонимное использование номеров и повышает ответственность за их применение.

Введение обязательной биометрии также решает проблему незаконной продажи SIM-карт через дилеров и посредников. Независимо от места приобретения номера услуги связи будут предоставляться только после подтверждения личности абонента.

В целом принимаемые меры формируют более прозрачную и безопасную систему связи, снижают риски мошенничества и направлены на защиту граждан от финансового и цифрового обмана.

#угрозы #кибербезопасность #мобильное мошенничество

