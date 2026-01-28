Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

28 января отмечается Международный день защиты персональных данных. Эта дата подчеркивает значимость обеспечения прав граждан на защиту персональных данных и формирование ответственного подхода к их обработке в условиях цифровизации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР РК

В Казахстане защита персональных данных является одним из ключевых направлений государственной политики в сфере цифрового развития и кибербезопасности. Государством последовательно принимаются меры, направленные на повышение уровня правовой, технической и организационной защиты персональных данных.

За последние годы проведено комплексное обновление нормативной правовой базы, а именно внесены изменения в Закон РК «О персональных данных и их защите», регулирующие вопросы автоматизированной обработки персональных данных, а также уточняющие порядок предоставления и отзыва согласия субъектов персональных данных.

9 января 2026 года принят Цифровой кодекс РК, который закрепляет единые принципы регулирования цифровых отношений и определяет правовой статус данных, включая персональные и обезличенные данные. Кодекс направлен на формирование системного подхода к обороту, защите и использованию данных.

В целях усиления защиты персональных данных в декабре 2025 года обновлены Правила осуществления мер по их защите. Для операторов, обрабатывающих более 100 тысяч записей персональных данных ограниченного доступа, установлены дополнительные требования по идентификации и аутентификации пользователей, в том числе с использованием биометрической аутентификации, направленные на снижение рисков несанкционированного доступа и утечек.

Для повышения прозрачности обработки персональных данных функционирует государственный сервис контроля доступа к персональным данным на платформе eGov mobile, который обеспечивает предоставление и отзыв согласия граждан на доступ к их данным с государственных информационных систем. На сегодня данный сервис обрабатывает более 40 миллионов запросов в месяц.

Одновременно усилена административная ответственность за нарушение законодательства о персональных данных и их защите. Были увеличены размеры штрафов в размере от 30 до 2 000 МРП, введена персональная ответственность руководителей организаций, на постоянной основе проводится государственный контроль в этой сфере.

«Гражданам рекомендуется ответственно относиться к предоставлению своих персональных данных, использовать предусмотренные государством инструменты контроля доступа и соблюдать базовые меры цифровой безопасности. Защита персональных данных является общей задачей государства, бизнеса и общества. Последовательное развитие законодательства, применение современных технологий и соблюдение установленных требований являются необходимыми условиями обеспечения доверия и безопасности в цифровой среде РК», – отмечают в министерстве.

Напомним, Комитет информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития сообщил о принятии нормативных изменений, направленных на усиление защиты персональных данных граждан.