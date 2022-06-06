На 17 млрд долларов рухнуло состояние Илона Маска за день

Состояние миллиардера Илона Маска упало почти на $17 млрд за день после просочившихся комментариев об увольнениях в Tesla. Акции компании упали на 9%, после того, как стало известно о планах уволить 10% сотрудников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на News.obozrevatel.com.

Как пишет Forbes USA, бизнесмен хочет сократить штат работников, поскольку у него есть "суперплохое предчувствие" по поводу экономики.

Твиты Маска привели к резкому колебанию цены акций Tesla в последние недели – например, когда 13 мая он написал, что сделка с Twitter о покупке компании приостановлена, акции производителя авто выросли на 5,7%.

"Здорово, что люди хотят покупать электромобили, чтобы помочь окружающей среде, но большинство автомобилей Tesla дорогие", – говорит Мэйли из Miller Tabak.

"Если он беспокоится об экономике настолько, что увольняет 10% своей рабочей силы, что это говорит вам о его взглядах на спрос на свои автомобили? Рецессия не будет благоприятной для Tesla", – добавил эксперт.

По словам аналитика CFRA Гаррета Нельсона, комментарии Маска, вероятно, усилили опасения инвесторов по этому поводу.

"Tesla – быстрорастущая компания, которая находится в процессе наращивания производства на двух совершенно новых заводах, поэтому приостановка найма вызывает много вопросов. Судя по реакции цен на акции сегодня, рынок предполагает худшее", – сказал он.

Удар в $16,9 млрд, нанесенный Маску в пятницу, привел к тому, что в результате его состояние за год сократилось аж на $55 млрд. Но он остается самым богатым человеком в мире с большим отрывом, так как его состояние на $58,9 млрд больше, чем у занявшего второе место Бернара Арно из LVMH.

Состояние Маска теперь оценивается в $216,8 млрд.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, три самых богатых человека мира – Илон Маск, Джефф Безос и Бернар Арно – с начала года в сумме потеряли $144,3 млрд. А богатейшие американцы – Маск, Безос и Билл Гейтс – суммарно лишились состояния на $115 млрд.