Фото: Kazpravda.kz
Общество
На 20 млн обманул аферист жителя Усть-Каменогорска

Мошенника, обманувшего устькаменогорца на 20 миллионов тенге, задержали полицейские Усть-Каменогорска, сообщает Kazpravda.kz.

На оперативный канал «102» Ульбинского отдела полиции областного центра обратился директор одного из ТОО города. Со слов заявителя, в начале года малознакомый мужчина под предлогом купли-продажи спортивного инвентаря, обманом завладел 20 миллионами, которые потерпевший лично передал ему в районе Дворца Спорта.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 25-летнего жителя Усть-Каменогорска, который дал признательные показания.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 190 ч.4 УК РК «Мошенничество».

Задержанный водворен в изолятор временного содержания, добавили в ДП ВКО.

Популярное

Все
Без крестов и куполов, а то и без окон и дверей. Так сегодня выглядит большинство из сохранившихся до наших дней православных церквей
Таких площадок нам не нужно!
Мир становится хрупким
Указ Президента Республики Казахстан
Повержен лидер Востока
В историю распахнутая дверь
Роман-откровение, роман-летопись, роман-потрясение... Это все – «Талтүс» Таласбека Асемкулова, произведение, не похожее ни на какое другое
Что думает о предстоящих выборах поэт?
Время решительных действий
Идеалы современной эпохи
По новым правилам
Богаты луком и томатами
С точностью до зернышка
Символ благополучия и процветания
Мудрость святого Бекасыла
Жизнь спортивная кипит
Сырец в цене
С песней по стране
Поединки с чемпионами Европы
Дыхание огня
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Указ Президента Республики Казахстан
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
Указ Президента Республики Казахстан
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Любовь к языку как путеводитель
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Лидеры стран ШОС провели неформальную беседу
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Когда дадут отопление в Нур-Султане
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 сентября
Инновационный путь Школы 21 века
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Общество
Автомат Калашникова пытались продать за 3 млн тенге в Алматы
Общество
Мир становится хрупким
Общество
Таких площадок нам не нужно!
Общество
Без крестов и куполов, а то и без окон и дверей. Так сегодн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]