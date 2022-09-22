На 20 млн обманул аферист жителя Усть-Каменогорска

Мошенника, обманувшего устькаменогорца на 20 миллионов тенге, задержали полицейские Усть-Каменогорска, сообщает Kazpravda.kz.
На оперативный канал «102» Ульбинского отдела полиции областного центра обратился директор одного из ТОО города. Со слов заявителя, в начале года малознакомый мужчина под предлогом купли-продажи спортивного инвентаря, обманом завладел 20 миллионами, которые потерпевший лично передал ему в районе Дворца Спорта.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 25-летнего жителя Усть-Каменогорска, который дал признательные показания.
По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 190 ч.4 УК РК «Мошенничество».
Задержанный водворен в изолятор временного содержания, добавили в ДП ВКО.