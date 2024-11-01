На что это похоже?

Далеко, на самом краю земли – так можно было бы начать рассказ об удивительном уголке в сердце Западно-Алтайского заповедника. Он расположен на стыке трех хребтов – Линейского, Ивановского, Холзуна и открывается только спустя день, а то и пару дней пути с рюкзаком за плечами. Зато добравшись до Столбов, не хочется отсюда уходить. На площади примерно в 16 кв. км разбросаны причудливые скалы-останцы, которые туристы называют каменной сказкой. Прогулка здесь – квест «угадай, на что похоже». Среди каменных «изваяний» есть напоминающие гриб, шляпу, палец, стол, птицу, старуху... Туристы еще «залипают» возле плит с вмятинами – будто кто-то зачерпнул гранит, как масло, исполинской ложкой.

Как пояснил знаток геологии Восточного Казахстана Евгений Юрченков, Линейские столбы – это останцы, то есть отдельные гранитные скалы, уцелевшие пока от разрушения. Они – свидетели тектонического марафона, сотрясавшего планету сотни миллионов лет назад. В недрах бурлящая магма встречалась с водой, под бешенным давлением по трещинам поднималась вверх. Образовывала холмы и горные цепи. Граниты на солн­це нагревались, под дож­дем остывали, покрывались лишайниками, мхами, корешками трав, кустарников. Со временем в крупнозернистой структуре породы появились трещины, они стали разрушаться, выветриваться.

– Вокруг Линейских столбов много мифов, – рассказал специалист. – Место невероятно красивое, нетронутое. Гиды с удовольствием передают легенду, что здесь жило древнее племя великанов. На самом деле это замечательный памятник, демонстрирующий законы природы. Гранитные горы в буквальном смысле осыпаются. Кроме того, на разрушение работают грунтовые воды, которые проникают в часть массива по трещинам. Более интенсивно процесс происходит на ребрах блоков, поэтому плиты постепенно приобретают округлую форму. В результате у нас есть возможность любоваться живописными скалами-останцами.

Маршрут в каменную сказку считается несложным, но у него ряд особенностей. Например, здесь часто бывают туманы, в которых легко потеряться. По словам руководителей тургрупп, именно на этой территории регулярно отказывает GPS-навигатор и прочее навигационное оборудование. Из бонусов, которые ждут турис­тов по дороге, – шанс полюбоваться косулями и маралами на болотистом водоразделе рек Черная Уба и Барсук. Плюс визит на небесной красы высокогорные ледниковые озера в истоках Белой Убы, а также на Черный узел – место пересечения Тургусунского и Ивановского хребтов.

– На этой местности высота гор не превышает 2 300 мет­ров, – заключил Евгений Юрченков. – Рельеф сглажен, у вершин округлая форма. У подножия – озера, ельники, кедрачи, альпийсике луга. Райское место! Всем, у кого есть возможность, посоветовал бы летом найти время и побывать в этом уголке Западно-Алтайского заповедника.