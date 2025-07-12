В основе пилота лежит смена механизма. Теперь ваучер на посещение творческих, образовательных кружков и спортивных секций закрепляется за отдельно взятым ребенком, а не за организацией дополнительного образования, как это было раньше.

– Финансирование и конт­роль за реализацией проекта будет осуществлять городское управление образования, – рассказал на брифинге заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек. – Эта система объеди­нит и государственные, и частные спортивные секции, и творческие кружки, которые будут работать на единой цифровой платформе. Ранее центры дополнительного развития регулировали три разных управления. Это улучшит качество предоставляемых услуг и повысит прозрачность расходования бюджетных средств.

В Шымкенте насчитывается 344 частных центра. На их финансирование во втором полугодии из городского бюджета выделено 4 млрд 038 млн тенге. Планируется, что начиная со следующего года на дополнительное образование будет выделяться около 10 млрд тенге.

При этом финансирование для разных категорий детей будет отличаться. Это сделано для того, чтобы мотивировать преподавателей и тренеров работать с детьми, имеющими ментальные отклонения и физические особенности. Так, тариф на детей общей категории установлен в размере 15 тыс. тенге. На детей с ментальными нарушениями государство будет выплачивать 22,5 тыс., а на тех, кто имеет физические особенности, поставщики будут получать 30 тыс. тенге.

Пилотный проект содержит еще одно изменение: организаторы спортивных и творческих кружков могут брать деньги с родителей, если выделенных бюджетом 15 тыс. тенге недостаточно для организации занятий. По условиям предыдущих программ это категорически запрещалось.