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На Илона Маска подали в суд из-за Twitter

По данным CNBC, владельцы акций Twitter решили подать в суд на Илона Маска и компанию. Они полагают, что “хаотичный” ход сделки по продаже соцсети миллиардеру обернулся падением акций Twitter, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru. 

Коллективный иск был подан в Калифорнии. Инвесторы обвиняют Маска в нарушении корпоративных законов штата и в манипуляции фондовым рынком. С начала сделки акции Twitter рухнули на 12 процентов, а акции Tesla — на 28 процентов. Инвесторы утверждают, что миллиардер получил финансовую выгоду, отложив раскрытие информации о планах войти в состав совета директоров компании.

По их словам, Маск выкупил акции социальной сети, зная инсайдерскую информацию о компании от совета директоров. Инвесторы указывают, что миллиардер нарушил законы штата, приостановив сделку по покупке Twitter. По их мнению, проверка на ботов - часть плана Маска для получения более выгодных условий сделки.

О покупке социальной сети Маском стало известно 25 апреля. Сделка оценивалась примерно в 44 миллиарда долларов. Но позднее была приостановлена для выявления доли фальшивых учетных записей. 

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