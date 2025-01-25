На любой кошелек

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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

В Павлодаре вновь стало возможным купить картофель по приемлемой цене: возросшие цены на него, удивлявшие горожан в первой половине января, похоже, пошли на убыль.

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Между тем в Павлодарской области традиционно выращивается пятая часть всего казахстанского урожая картофеля. Вот и в минувшем сезоне 2024 года в Прииртышье собрали 768,6 тыс. тонн «второго хлеба». Большую часть продали прямо с полей, а на хранение заложили 360 тыс. тонн, чтобы затем порционно продавать его вплоть до нового урожая.

До середины января отпускная цена у павлодарских картофелеводов варьи­ровалась в пределах 150–160 тенге за кило. Но потом на местном рынке на картофель повысился спрос, плюс неплохо шел экспорт – за последние несколько месяцев из Павлодарской области в Россию, Узбекистан и Таджикистан было продано около 160 тыс. тонн картофеля, еще 198 тыс. ушло в другие регионы Казахстана.

Очевидно, там первые крупные партии, закупленные в сезон, просто закончились, что и потянуло за собой рост отпускных цен, вплоть до 250–270 тенге.

После новогодних праздников изменились ценники и в павлодарских розничных овощных магазинах – картофель продавали по цене от 250 тенге за кило, хотя в прошлом году он стоил не дороже 200. Городские власти, отреа­гировавшие на жалобы павлодарцев в соцсетях, поспешили сделать заявление: мол, это привозная картошка из Грузии, а вот местный продукт по приемлемым ценам можно приобрес­ти в социальных магазинах.

Правда, тут же это утверждение опровергли в областном управлении сельского хозяйства, заявив, что вся картошка – отечественная, а цены на этот продукт всегда были «плавающими» – в зависимости от того, кто и где его продает.

– Еще осенью прошлого года Павлодар заключил меморандум с 22 крупнейшими аграриями для стабилизации цен – они заложили в свои овощехранилища 10 тысяч тонн картофеля, чтобы затем продавать его по фиксированной отпускной цене 100 тенге за кило. С 19 ноября мы обеспечиваем областной центр этим удешевленным картофелем, который сейчас продается в розницу уже по 120 тенге. Пока вывезли всего около 500 килограммов по заявкам магазинов. Кроме того, заложено четыре тысячи тонн картофеля и в стабфонд – он продается на прилавках в магазинах – партнерах стабфонда по 104 тенге уже с учетом торговой надбавки. Сейчас стали выдавать из стабфонда картофель для крупной сети супермаркетов, – сообщила руководитель отдела переработки и кооперации управления сельского хозяйства Павлодарской области Асемгуль Бектурова.

В ведомстве подчеркивают, что картофеля в регионе достаточно – в остатках у растениеводов 56 тыс. тонн, плюс еще 4 тыс. – в стабфонде. К середине весны расчехлят свои запасы и дачники, которые начинают продавать излишки в сезон высоких цен – в апреле и мае. Так что поводов для паники нет – картошку можно купить по доступной цене.

И действительно, сейчас в торговых точках появилось небывалое разнообразие «второго хлеба» – есть социальный навалом по цене от 104 до 120 тенге за кило, а также мытый, расфасованный в «сетку», сортированный по размеру – для тех покупателей, кто готов платить за услугу. Такой продукт будет стоить в два-три раза дороже, вплоть до 350 тенге. Но и на такую картошку есть спрос.

#цены #Павлодар #картофель

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