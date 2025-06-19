На шаг ближе к мечте

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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

На базе 5-й механизированной бригады регионального командования «Юг» идет активная подготовка жамбылской команды «Тарлан» для участия в республиканском военно-патриотическом сборе «Айбын», ежегодно объединяющем сотни ребят, увлеченных военным делом.

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Как сообщили в пресс-службе Таразского гарнизона Центра медиа­контента Министерства обороны, соревнования состоятся в конце июня в Актобе и станут одиннадцатым по счету состязанием среди лучших юнармейцев из всех регионов страны. Команду таразцев тренируют сержанты воинской части. Все занятия проходят по общепринятым правилам при подготовке военнослужащих с соблюдением строгой воинской дисциплины.

В состав команды «Тарлан» вошли ученики старших классов средних учебных заведений Тараза. Под контролем военных инструкторов ребята ежедневно отрабатывают необходимые навыки. В первую очередь это касается сборки стрелкового оружия. Участникам предстоит собрать на скорость автомат Калашникова и на меткость стрелять из пневматической винтовки и лука.

Каждому солдату важно не только владеть оружием, но и быть хорошо подготовленным физически. Поэтому при подготовке конкурсантов большое внимание уделяется упражнениям на развитие силы и скорости. Занятия на турнике и бег на различные дистанции также стали неотъемлемой частью регулярных тренировок. Особый акцент делается на командную эстафету, где важны не только выдержка и общая физическая подготовка каждого участника, но и взаимовыручка, без которой невозможно добиться высоких результатов.

– Впервые об этих соревнованиях я узнал три года назад, – рассказывает ученик таразской школы-гимназии № 39 Расыл Алпамыс. – И мне очень захотелось принять в них участие уже тогда, но, к сожалению, я был еще мал и не подходил по возрас­ту. Правда, для себя решил, что обязательно стану участником этих состязаний. С того момента я стал готовиться. И в этом году моя мечта исполнится. Я очень рад, что меня выбрали выступить за наш регион. Несмотря на то что мы усиленно готовимся, все равно волнуемся, но надеемся на победу.

Вместе с юношами к соревнованиям готовятся и девушки. Своим упорством и рвением к достижению высоких результатов они доказывают, что военная подготовка – это не только мужское дело. Некоторые из них даже подумывают о службе в армии в будущем, так что, возможно, «Айбын» станет для них шагом к будущей профессии.

К примеру, член команды Жансая Сейтжанкызы считает, что «Айбын» – это не просто соревнования, а в первую очередь проверка самой себя. Благодаря им она всерьез задумалась о том, чтобы в будущем связать свою жизнь с армией.

Как отметил командир 5-й механизированной бригады им. Б. Момышулы полковник Жаныбек Куранбеков, за два месяца тренировок школьники значительно улучшили свои показатели.

– Видно, что ребята настроены серьезно, – говорит он. – Наши сержанты вкладывают в них не только свои знания и опыт, но и душу. Они крепко сдружились, у них сформировался высокий боевой дух. Безусловно, в этом заслуга и школьного военрука, и наших инструкторов, и самих ребят. Такая атмосфера и военная подготовка – это отличная школа для будущих защитников Отечества.

#регионы #школьники #«Айбын» #военные соревнования

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