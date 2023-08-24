На шахте "Казахстанская" до сих пор тушат очаги пожаров

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

24 августа в Караганде под председательством министра по чрезвычайным ситуациям РК Сырыма Шарипханова прошло совещание правительственной комиссии по расследованию группового несчастного случая вследствие пожара на шахте «Казахстанская» в городе Шахтинске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Заслушаны отчеты подкомиссии по расследованию причин и обстоятельств возникновения пожара на шахте.

Сырым Шарипханов поручил обеспечить привлекаемых экспертов необходимыми материалами, проектно-технической документацией и создать условия для их эффективной работы. Также он поручил обследовать самоспасатели шахтеров.

«На шахте продолжают тушить очаги пожаров и возводить гипсовые перемычки на аварийном участке. Газовая обстановка находится на постоянном контроле. Ухудшения показателей температуры в местах проведения работ нет», – проинформировали в министерстве.

Напомним, 17 августа 2023 года в 10:05 в городе Шахтинске на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты.

В момент происшествия под землей находились 227 человек.

222 работника вывели на поверхность, 5 человек погибли.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

Президент РК поручил провести всестороннее расследование причин пожара на шахте «Казахстанская», оказать всю необходимую помощь пострадавшим, провести переговоры с АО «АрселорМиттал Темиртау» относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала.

Спецкомиссия проводит всестороннее расследование причин происшествия на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области. 

Семьям погибших шахтеров и пострадавшим горнякам окажут помощь.

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