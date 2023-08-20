Найдено тело пятого горняка на шахте "Казахстанская"

Происшествия, Общество
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Аманжолова Айман
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В АО "АрселорМиттал Темиртау" сообщили, что найдено тело пятого погибшего шахтера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу АМТ.

фото из открытых источников

В момент аварии на шахте «Казахстанская» находились 227 сотрудников. Был немедленно введен план ликвидации аварии и 222 человека подняты на землю, 5 человек трагически погибли. 

1. Стешин Денис Геннадьевич, 1978 г.р., проходчик подземный 4 разряда, стаж 21 год;
2. Халиков Артур Ринатович, 1994 г.р., электрослесарь подземный 4 разряда, стаж 10 лет;
3. Бургун Виктор Сергеевич, 1966 г.р., электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет;
4. Слюньков Виталий Владимирович, 1965 г.р., электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет;
5. Старовойт Илья Александрович, 1996 г.р., электрослесарь подземный 3 разряда, стаж 4 года.
 
Виктор Гафиулов, исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау»: «Я глубоко потрясен этой аварией. Мы системно работали над повышением уровня безопасности шахт, а эта авария нанесла серьезный ущерб всем нашим усилиям. Никакие слова, которые можно сказать сейчас, не могут утешить семьи, потерявшие близких. От имени «АрселорМиттал Темиртау» я глубоко сожалею об этой аварии и о том, что нам не удалось успешно эвакуировать всех из шахты. Мы, сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать пострадавшие семьи.Все наши мысли сейчас с семьями наших коллег, и мы окажем всю необходимую поддержку».

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Тело одного из шахтеров обнаружили в 17:20, 18 августа в 8:10 нашли тело второго погибшего. Позже был найден третий погибший. Тело четвертого горняка обнаружили в 18:14.

Ранее депутаты Мажилиса выдвинули требование и обратились к генеральному прокурору. Также стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".  

Ранее стало известно, какую помощь окажут погибшим и пострадавшим горнякам и их семьям.   

«АрселорМиттал Темиртау» тесно сотрудничает с государственными органами для полного расследования причин аварии.  Пока все факты окончательно не известны.  

Фото пресс-службы "АрселорМиттал Темиртау"

 

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