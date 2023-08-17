Президент дал ряд указаний в связи с аварией на шахте в Карагандинской области

В связи с пожаром на шахте «Казахстанская» глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы акимата Карагандинской области

Правительству поручено провести переговоры с иностранной компанией, которая является собственником данного предприятия, относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала.

"Продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке", - говорится в сообщении Акорды.

Напомним, сегодня, 17 августа, в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Был введён план ликвидации аварии. В момент происшествия под землёй находились 227 человек. Эвакуацию работников производили через фланговый ствол.

Причины возгорания будут выясняться.

По последним данным, 222 работника вывели на поверхность. Найдено тело одного рабочего, четверо все еще остаются в шахте.

Ранее сообщалось о четверых госпитализированных. Позже стало известно, что еще двое попали в больницу.

Департамент полиции Карагандинской области сообщил, что по факту ЧП на шахте "Казахстанская" зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 277 УК РК - "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".