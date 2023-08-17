Пожар на шахте "Казахстанская": 222 работника подняли на поверхность

К медикам обратились 13 человек с жалобами на головную боль, кашель.

Фото пресс-службы акимата Карагандинской области

На шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау», где произошёл пожар под землёй, вывели на поверхность 222 работника, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

По предварительной информации, на месте к медикам обратились 13 человек с жалобами на головную боль, кашель. По данным акимата, четверо госпитализированы: двое - в Центральную больницу Шахтинска, двое - в Областной медицинский центр.

Как уже сообщалось, сегодня, 17 августа, в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Был введён план ликвидации аварии. В момент происшествия под землёй находились 227 человек. Эвакуацию работников производили через фланговый ствол.

Работают сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.