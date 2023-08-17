Пожар вспыхнул в шахте АрселорМиттал Темиртау. Эвакуирован 101 горняк из 227

Всего в шахте находилось 227 человек

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

На шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" загорелась конвейерная лента, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АМТ.

"На шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" 17 августа в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Введен план ликвидации аварии. Идет проветривание шахты (подача воздуха переведена в реверсивную позицию)" , – говорится в оперативном сообщении.

Всего в шахте находились 227 человек. Их выводят на поверхность через фланговый ствол. 101 человек уже эвакуировали.

К месту ЧП прибыли 3 отделения Республиканского центрального штаба "Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба" (15 работников и 5 единиц техники) и Департамент по чрезвычайным ситуациям (8 сотрудников и 2 единицы техники). К ним на подмогу едут еще 23 сотрудника и 5 единиц техники ПВАСС и ДЧС.

Здесь также находятся первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

Дополнительную информацию сообщат позже.