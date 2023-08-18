Какую помощь получат семьи погибших и пострадавшие на шахте "Казахстанская"

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Семьям погибших выплатят 10-летнюю зарплату и купят квартиры

Фото: Kazpravda.kz

О том, какую поддержку окажут семьям погибших шахтеров и пострадавшим горнякам, рассказал председатель Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК – главный государственный инспектор труда Казахстана Толеген Оспанкулов на брифинге в региональном центре коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Семьям погибших выплатят 10-летнюю зарплату. Кроме того, им купят квартиры, также будет оказана помощь детям. Социальная защита данных работников предусмотрена в рамках коллективного договора. Вы знаете, больничный лист выплачивается не более чем 25 МРП. Но пострадавшим 11 горнякам, которые лежат в больнице, будет выплачиваться 100%», –  сообщил Оспанкулов.

По его словам, все затраты на лечение компания «АрселорМиттал Темиртау» возьмет на себя.

«Эти люди завтра могут получить инвалидность или другие заболевания. В этом случае, конечно, помощь будет оказана, но в рамках других социальных проектов», – добавил спикер.

Напомним, 17 августа 2023 года в 10:05 на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты.

В момент происшествия под землей находились 227 человек.

По последним данным, 222 работников вывели на поверхность, 2 человека погибли. 

Личность одного из погибших работников установлена – это электрослесарь Виталий Слюньков.

Сегодня утром обнаружили тело еще одного шахтера. 

Трое всё еще остаются в шахте.

11 пострадавших шахтеров АрселорМиттал Темиртау находятся в медучреждениях.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

Президент РК поручил провести всестороннее расследование причин пожара на шахте «Казахстанская», оказать всю необходимую помощь пострадавшим, провести переговоры с АО «АрселорМиттал Темиртау» относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала.

#гибель #Карагандинская область #пожар #госпитализация #Минтруда #помощь #шахта #шахтеры

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