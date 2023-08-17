Уголовное дело возбудили по факту пожара на шахте "Казахстанская"

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

Департамент полиции Карагандинской области сообщил, что по факту ЧП на шахте "Казахстанская" зарегистрировано уголовное дело, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Дело завели по части 3 статьи 277 УК РК - "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Отмечается, что на месте происшествия находится руководство департамента полиции Карагандинской области.

Проводятся необходимые следственные мероприятия, добавили в ДП.

Напомним, сегодня, 17 августа, в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Был введён план ликвидации аварии. В момент происшествия под землёй находились 227 человек. Эвакуацию работников производили через фланговый ствол.

Причины возгорания будут выясняться.

По последним данным, 222 работника вывели на поверхность. Найдены тела двух рабочих, трое все еще остаются в шахте.

Ранее сообщалось о четверых госпитализированных. Позже стало известно, что еще двое попали в больницу.

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