Фото: gov.kz
Общество
На сколько увеличилась численность населения Казахстана – новые данные

Численность населения Казахстана на 1 июля 2022 года составила 19 246,3 тысячи человек, в том числе городского – 11 479,6 тысячи (59,6%), сельского – 7 766,7 тысячи (40,4%) человек. По сравнению с 1 июлем 2021 года численность населения увеличилась на 236,7 тысячи человек, или 1,2%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию реформам РК.

*Данные о численности населения будут пересчитаны после окончательной обработки данных Переписи населения 2021 года.

Естественное движение населения

Естественный прирост населения республики за январь-июнь 2022 года по сравнению с январем-июнем 2021 года (139,7 тысячи человек) снизился на 7,7% и составил 128,9 тысячи человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,51 человека.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-июнь 2022 года составило 198,1 тысячи человек, что на 8,4% меньше, чем за соответствующий период 2021 года (216,2 тысячи человека). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,76 родившихся.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 69,2 тысячи человек, что на 9,6% меньше, чем в январе-июне 2021 года (76,6 тысячи человек). Общий коэффициент смертности составил 7,25 умерших на 1000 человек.

За январь-июнь 2022 года в республике зарегистрировано 1 649 умерших младенцев в возрасте до 1 года и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (1 688 умерших младенцев) это снижение на 2,3%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,32 случаев на 1000 родившихся.

Миграция населения

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в январе-июне 2022 года число прибывших в страну составило 7 287 человек, число выбывших из страны – 12 344 человека, сальдо миграции составило 5 057 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,5%, выбывших – 83% от общего числа мигрантов.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 1,4%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: городах Алматы (17 691 человек), Нур-Султане (15 753 человека) и Шымкенте (1 883 человека).

 

 

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