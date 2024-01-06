На территории АО «Майкаинзолото» продолжаются поисково-спасательные работы

Происшествия
133
Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

На месте ЧС работает тяжелая инженерная техника: 3 экскаватора, 2 погрузчика, 2 бульдозера, передает корреспондент Kazpravda.kz

Всю ночь и по настоящее время ведутся работы по прокладке прохода ко дну обвала. Продолжается осыпание грунта с краев обвала.

Всего на месте происшествия задействованы 138 человек и 37 единиц техники подразделений МЧС, РЦШ ПВАСС, местных исполнительных органов, АО «Майкаинзолото», полиции и скорой помощи.

Напомним, 4 января около 01:25 часов на технологической автодороге на территории АО «Майкаинзолото» в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО «Майкаинзолото».

Всего в автобусе находилось 4 человека.

#шахта #спасательные работы #АО «Майкаинзолото»

Популярное

Все
Рыбакина вышла в финал турнира в Брисбене
"Барыс" попал под "Трактор"
Qarmet восстанавливает работу в шахтах
Незадачливый вор попался на краже сувенирных долларов
Клип "Ирины Кайратовны" набрал 100 млн просмотров на YouTube
Прием заявок на январское ЕНТ продлен в Казахстане
"Глава государства обращает внимание на запросы общества" - политолог Казбек Майгельдинов
На территории АО «Майкаинзолото» продолжаются поисково-спасательные работы
Комитет рыбного хозяйства "меняет прописку"
В Актобе создана компания для решения проблем дольщиков
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Дед Мороз – не роль, а миссия
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
465 человек спасено и эвакуировано за прошедшие сутки в Казахстане
Пой, Сашка! Пой!
Еще один автобус с иностранцами опрокинулся в Актюбинской области
Журналисты в погонах
Огни большого города
Судебная система в контексте реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Шынгыз-хан и генеалогия
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА

Читайте также

Незадачливый вор попался на краже сувенирных долларов
Группа домушников ограбила астанчанина на 10 млн тенге
Сотни домов затопило в Британии после обильных дождей
Многодетная мать совершила суицид в области Жетысу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]