На территории АО «Майкаинзолото» продолжаются поисково-спасательные работы

Всю ночь и по настоящее время ведутся работы по прокладке прохода ко дну обвала. Продолжается осыпание грунта с краев обвала.

Всего на месте происшествия задействованы 138 человек и 37 единиц техники подразделений МЧС, РЦШ ПВАСС, местных исполнительных органов, АО «Майкаинзолото», полиции и скорой помощи.

Напомним, 4 января около 01:25 часов на технологической автодороге на территории АО «Майкаинзолото» в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО «Майкаинзолото».

Всего в автобусе находилось 4 человека.