На руднике в Павлодарской области произошло ЧП

Рабочий автобус, в котором находились люди, провалился в очистное пространство, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz

«4 января около 01-25 в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО «Майкаинзолото», вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с 4 пассажирами», - сообщила пресс-служба ДЧС региона.

Предварительная длина обвала 150-200 метров, ширина 500 метров и глубина 150 метров. В автобусе находились 4 человека: 3 спасателя павлодарского филиала республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель. Из шахты были эвакуированы 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет.

Организован оперативный штаб, на месте происшествия находятся аким Павлодарской области Асаин Байханов, руководство ДЧС и местных исполнительных органов. Работают психологи.

В аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства павлодарского филиала профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб АО «Майкаинзолото», местных исполнительных органов, а также спасателей Департамента по ЧС. Всего задействованы 44 человека, 13 единиц техники и один БПЛА (дрон).