Начался сезон лавин

Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, всего в регионе 325 лавиносборов. Опасность в буквальном смысле нависает над 93 км дорог и базами отдыха, где могут отдыхать 3 тыс. человек. В филиале Казселезащиты разработали 20 маршрутов, на которых установили 160 снегомерных реек. Проверка ведется еженедельно. На сегодня высота снега составляет от 5 до 60 см, самое большое его количество зафиксировано в Риддере, поселке Горная Ульбинка, а также Самарском и Глубоковском районах.

– В прошлом году за весь зимний период был 101 профилактический спуск лавин, – рассказал руководитель филиала Казселезащиты Советбек Станбеков. – Общий объем сошедшего снега – более 230 тысяч кубометров.

Как напомнили в департаменте, «белых драконов», как называют лавины в Поднебесной, могут вызвать большие снегопады, температурные колебания, оттепели, подрезание снежного склона лыжниками, громкие крики и катание со склонов. Прежде чем принять решение отправиться в горы, нужно уточнить прогноз погоды, а в случае штормового предупреждения не рисковать.