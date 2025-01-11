Наращивать динамику и приумножать достижения

Заместитель Премьер-минист­ра – министр иност­ранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел переговоры с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, посетившим Астану с официальным визитом.

В ходе переговоров обсуждались вопросы укрепления и развития сотрудничества по широкому кругу вопросов двусторонней, региональной и международной повестки. Собеседники подтвердили взаимное стремление и готовность приложить усилия, для того чтобы вывести многогранное сотрудничество Казахстана и Кыргызстана на новый уровень, приумножить достижения, развивать партнерские связи.

– За последние 34 года Казахстан и Кыргызстан наладили образцовые и уникальные межгосударственные отношения, развивающиеся в духе братства. Мы рассматриваем подписанный главами наших государств в 2024 году Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой как уникальное историческое событие в летописи наших двусторонних отношений. Казахстан заинтересован в том, чтобы продолжать этот путь и из года в год наращивать динамику широкого и содержательного сотрудничества наших братских народов, – подчеркнул Мурат Нуртлеу.

Подводя итоги состоявшихся в Астане переговоров, он сообщил, что обсудил с кыргызским коллегой ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе прошлогодних визитов на высшем уровне. Кроме того, были определены новые направления и перспективы сотрудничества, уточнена повестка мероприятий, запланированных на текущий год.

В частности, главы внешнеполитических ведомств обсудили подготовку к предстоящему в этом году официальному визиту Президента Казахстана ­Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан и проведению в его рамках 7-го заседания Высшего межгосударственного совета.

Был сформирован перечень документов, которые планируются к подписанию в ходе визита. В их числе – Комплексный план сотрудничества на 2025–2027 годы, «дорожные карты» взаимодействия в области гидроэнергетики, СМИ, туризма и культуры.

Также на следующий год запланировано проведение очередных заседаний Межпарламентского и Межправительственного советов в Казахстане и II Межрегионального форума в Кыргызстане.

Ключевое место в двусторонних отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

– В прошлом году наш взаимный товарооборот составил 1,5 миллиарда долларов. Теперь, в соответствии с поручением глав государств, стоит задача довести этот показатель до 3 миллиардов долларов. В этих целях предложено разработать соответствующую «дорожную карту» и принять конкретные меры по запуску Торгово-логистического промышленного комплекса на казахстанско-кыргызской границе, – сообщил глава МИД РК.

Также отмечена актуальность наращивания сотрудничества в АПК, особое внимание уделено вопросам взаимодействия в секторах водоснабжения, энергетики, транспорта и транзита.

По словам Мурата Нуртлеу, в прошлом году в течение вегетационного периода Казахстан тесно и эффективно сотрудничал с кыргызской стороной по вопросам водных ресурсов. Он отметил важность увеличения финансирования гидросооружений на реках Шу и Талас, а также подчеркнул заинтересованность Казахстана в обмене гидрометеорологическими данными с Кыргызстаном.

Отдельно глава МИД РК остановился на вопросах развития культурно-гуманитарного сотрудничества. Он сообщил, что в этом году в Кыргызстане будут организованы Дни казахстанского кино, пройдет III Форум молодежи. Предлагается также официально зарегистрировать филиал Евразийского национального университета имени Гумилева на базе Ошского государственного университета.

Мурат Нуртлеу и Жээнбек Кулубаев также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Выразили заинтересованность в укреплении взаимодействия в формате «Центральная Азия+», принятии скоординированных мер, направленных на повышение политического веса региона на мировой арене и обеспечение его устойчивого развития.

Глава МИД РК обратил внимание, что позиции двух стран по актуальным международным проблемам схожи и последовательны. Партнерство двух государств успешно развивается в рамках таких структур, как ООН, ОТГ, ШОС, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, СВМДА и других.

– Чтобы придать новый импульс многостороннему сотрудничеству, приглашаем наших братьев-кыргызов вступить в Исламскую организацию по продовольственной безопасности и принять активное участие в работе Международного фонда спасения Арала, – сказал Мурат Нуртлеу.

Со своей стороны глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев подчеркнул, что высоко ценит всеобъемлющий стратегический характер партнерства с Казахстаном, основывающийся на прочных узах исторической дружбы, братства, союзничества и взаимного уважения.

Он выразил благодарность за помощь кыргызстанским граж­данам, пострадавшим в авиакатаст­рофе в Актау, подчеркнув, что таким образом казахский народ в очередной раз продемонстрировал свое подлинно братское отношение к Кыргызстану.

Как отметил Жээнбек Кулубаев, прошлый год стал очень важным для кыргызско-казахских отношений, и работа по дальнейшему развитию партнерства продолжится в новом году.