Наращивают дамбы, углубляют русла: как готовятся к весеннему паводку в ВКО

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

На востоке страны весенний паводок ждут по принципу «готовь сани летом, а телегу – зимой»

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Во всех районах полным ходом идут работы по укреплению дамб, мостов, сооружению водоотводных каналов, очистке и углуб­лению речных русел. Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, всего запланировано 55 проектов, часть уже реализована. Например, в Зайсанском районе восстановлены противопаводковые дамбы в селах Шалкар и Сатпай, в Катон-Карагайском районе очищено русло и укреплены берега Бухтармы возле сел Урыль и Коробиха.

Большие объемы предусмотрены в районе Алтай, где всегда снежные зимы и обилие рек. В административном центре Алтае от поросли очистили речки Вторушку и Маслянку, в селе Богатырево вовсю укрепляют дамбу вдоль Бухтармы. В Глубоковском районе предусмотрены похожие проекты в селах вдоль рек Ульба и Глубочанка. А в пригородах Усть-Каменогорска – Опытном поле и Прапорщиково – взялись за сооружение арычной системы для отвода склоновых талых вод.

В селе Ново-Ульбинка провели долгожданный ремонт подвесного моста через речку Малая Ульба. Долгое время путепровод находился в аварийном состоянии, несмотря на то что от него в буквальном смысле зависела жизнь населенного пункта. За свои 45 лет он ни разу не видел капремонта! В последние годы местные жители даже перекрыли сооружение цепью и пропускали не больше одного автомобиля, опасаясь, что переправа окончательно разрушится.

– В ходе ремонта подрядчики восстановили устойчивость мостовых опор и провели берегоукрепительные работы, – рассказала руководитель пресс-службы ДЧС Марина Лискова. – Кроме того, на мосту заменили настил.

Сейчас в партнерстве с наукой в ДЧС взялись за создание системы прогнозирования затоплений и подтоплений при сезонных паводках. По словам руководителя Центра компетенций и трансфера технологий в области информационных технологий Восточно-Казахстанского техуниверситета им. Д. Серикбаева Руслана Четтык­баева, данная проблема более чем актуальна для региона, где сосредоточено 40% водных ресурсов страны.

Уже создана информационно-аналитическая система, которая действует в тестовом режиме. В основе – Data-хранилище с интегрированной базой данных по территориям, подверженным подтоп­лениям, погоде, уровню грунтовых вод, морфологии склонов. В теории искусственный интеллект способен смоделировать поведение рек, однако на практике ему все еще не хватает информации, в том числе по рельефу речных русел и перепаду высот. Исследователям предстоит собрать дополнительные сведения и перевести их в «цифру».

Как пояснил начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуа­ций ДЧС ВКО Арман Наурызбаев, по повторяемости и разрушительности паводки являются стихийным бедствием номер один. На востоке страны в опасной зоне расположены 72 села и поселка. Чеэсники нуждаются в помощи науки по моделированию последствий возможного прорыва плотин или аварийных сбросов на каждом гидротехническом сооружении. Есть также моменты, связанные с подземными водами. Бывает, что при больших запасах снега и, казалось бы, высоком риске паводка основной объем талых вод уходит в почву. Но случается и наоборот: если вода находится близко к поверхности, даже небольшое таяние может вызвать серьезные последствия. Как заверили в ДЧС области, все проекты по предот­вращению возможных подтоплений будут завершены в меженный период.

#паводки #акимат #ВКО

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