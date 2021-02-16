Наркотические препараты по кодовому слову продают аптеки Нур-Султана

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Чтобы купить запрещенный к свободной продаже товар, нужно произнести пароль. Так фармацевт поймет, что именно вам нужно. Корреспонденты телеканала провели расследование и смогли снять на видео, как этот процесс.



Поняв, что произошло, провизор аптеки вырвала смартфон из рук журналиста и начала заявлять о том, что слухи о продаже психотропных препаратов не имеют под собой основания. После этого, как сообщает телеканал, начались требования убрать камеры и прекратить съемку. В итоге к месту происшествия вызвали полицию, однако журналистов все равно выставили из аптеки.



В Казахстане "Трамадол" классифицируют как "наркотический анальгетик" и планируют включить в список сильнодействующих веществ.



Эксперты говорят, что все начинается с эпилептических припадков. Далее — приступы судорог. Организм подростка умирает после трех-четырех лет приема трамадола. Конечный итог – смерть.



Все собранные данные полиция передала в Управление контроля фармацевтической деятельности столицы. Именно там определят дальнейшую судьбу аптеки. Если вину ее хозяина докажут, по закону ему грозит штраф почти в 500 000 тенге или ограничение свободы сроком на три года.







