Наследие Ходжи Ахмеда Яссауи обсудили на международной конференции в Алматы

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Глава государства направил свое приветствие участникам международной научно-практической конференции «Наследие Ходжи Ахмеда Яссауи и духовный мир тюркских народов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КазНУ им. аль-Фараби.

Фото: Тюркская Академия

Мероприятие было организовано КазНУ совместно с Международной тюркской академией и посвящено 930-летию со дня рождения Ходжи Ахмеда Яссауи.

Советник президента РК Малик Отарбаев зачитал поздравительное письмо главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Ходжа Ахмед Яссауи – уникальная личность, внесшая неоценимый вклад в развитие тюркской цивилизации. Необходимо и важно всесторонне изучить и осмыслить его труды, в которых он призывает человечество к совершению добродетельных поступков. В этой связи, организация научно-познавательных мероприятий имеет большое значение. Для братских стран мавзолей Яссауи в Туркестане – шедевр средневекового зодчества, уникальный памятник. Государство уделяет большое внимание его модернизации и популяризации в соответствии с требованиями времени. Об этом свидетельствует присвоение мавзолею статуса «Национального историко-культурного памятника». Уверен, что сегодняшняя конференция, посвященная духовному наследию Ходжи Ахмеда Яссауи, откроет путь к добрым начинаниям», – говорится в письме.

В конференции приняли участие советник президента РК Малик Отарбаев, президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев, председатель правления, ректор КазНУ имени Аль-Фараби Жансеит Туймебаев, профессор из Азербайджана Фузули Баят, профессор Турции Ибрагим Мараш, зарубежные и отечественные ученые-тюркологи и востоковеды, профессорско-преподавательский состав и учащиеся вуза.

Руководитель КазНУ Жансеит Туймебаев отметил, что Ходжа Ахмед Яссауи является великим ученым не только казахского народа, но и всего тюркского мира. Он напомнил слова Президента о том, что в этом году исполняется 930 лет со дня рождения Ходжи Ахмеда Яссауи. В стране должен быть создан научный центр или институт ясавиеведения.

«Сегодняшняя конференция посвящена наследию Яссауи и духовному миру тюркских народов. В этом вопросе ученые тюркского мира должны объединить свои усилия и сосредоточиться на реализации общей цели. В тюркском мире много объектов наследия, которые до сих пор до конца не изучены. В этом контексте на базе КазНУ мы открыли Научно-исследовательский институт тюркологии и алтаеведения. В настоящее время специалистами данного центра изучаются редкие рукописи, материалы древних книг. А также ведутся работы по изучению деятельности Яссауи», – сказал ректор.

В свою очередь президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев подчеркнул, что Ходжа Ахмед Яссауи занимает особое место в культурной, духовной жизни тюркских народов.

«Он способствовал распространению и развитию исламской цивилизации на тюркской земле. Труд мыслителя «Дивани хикмет» – ценная реликвия для нас. Научные труды великого ученого повествуют о тюркском мире», - говорит он.

#ученые #конференция #тюркологи

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