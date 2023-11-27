Национальную модель питания внедрят в казахстанских школах

Об этой инициативе стало известно на международном форуме в Бишкеке, посвященном теме организации школьного питания с участием стран СНГ «Школьное питание – вектор общего развития», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

В мероприятии приняла участие вице-министр просвещения РК Наталья Жумадильдаева. По ее словам, включение национальной кухни в школьное питание с использованием отечественной продукции, производимой в регионе, – один из важных шагов к здоровью детей.

Для этого министерство совместно с Национальным центром здорового питания в 6 школах города Астаны начало пилотный проект «Ұлттық мектеп асханасы». Новая модель предусматривает комплекс поэтапных мероприятий для формирования культуры школьного питания.



«Каждая школа должна стать «школой здорового стиля жизни» учащихся, где любая их деятельность будет носить оздоровительно-педагогическую направленность. Проект «Ұлттық мектеп асханасы» позволит сформировать национальную культуру питания и включить в школьное меню 50 национальных блюд. Это рацион, выработанный многовековой традицией, результат древнего опыта», — сказала Наталья Жумадильдаева.

Для организации качественного питания министерство пересмотрело нормы питания детей в организациях образования.

Включена норма по разработке меню с использованием отечественной продукции, производимой в регионе. Закреплены законодательные нормы о порядке деятельности мониторинговых групп для членов бракеражных комиссий, межведомственных экспертных групп.

Особое внимание уделяется формированию культуры питания в школах: соблюдение санитарии и гигиены, наличие сервировки, популяризация здорового питания. Все продукты до поставки в организацию образования должны получить заключение санитарных врачей, а за состоянием самих блюд могут следить бракеражные комисии. В их составе – родители и попечительский совет, а также администрация школы и медицинские работники.

Напомним, в Казахстане с 1 сентября текущего года бесплатным питанием впервые охвачены более 1,6 млн учащихся, в том числе более 1,4 млн учащихся начальных классов и 220 тысяч учащихся 5-11 классов из социально уязвимых слоев населения.