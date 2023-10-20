Разработана новая модель школьного питания

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Она основана на принципах здорового питания и будет учитывать физиологические потребности детей

Фото: Kazpravda.kz

Пилотный проект реализуется по инициативе министерства просвещения совместно с Национальным центром здорового питания в шести школах города Астаны, передает корреспондент  Kazpravda.kz со ссылкой на службу центральных коммуникаций. 

Как сообщает ведомство, на первом этапе, в целях оценки и анализа организации школьного питания проводятся: наблюдательное исследование моделей поведение детей в школьной столовой, измерение антропометрических показателей, учащихся (рост, вес) и анкетирование на знание принципов здорового питания.

На втором – проводится обучение поставщиков, школьного персонала, учеников и их родителей для обогащения знаний и опыта в области здорового образа жизни.

Третий этап подразумевает гармонизацию нормативно-правовых документов, регулирующих питание школьников с акцентом на здоровом питании и учете физиологических потребностей детей. 

На четвертом – предполагается разработка новой модели школьного питания, ориентированной на поддержание здоровья детей. Этот процесс реализуется для обеспечения скоординированного подхода к созданию образовательной среды, способствующей поддержанию здоровья. 

Завершающий этап − мониторинг и оценка эффективности внедренных изменений. 

Ранее министерством изучены критерии, влияющие на безопасные условия организации питания. Разработано меню в соответствии с национальными традициями и ассортиментом отечественной продукции, производимой в регионе.  

С 1 сентября текущего года бесплатным питанием впервые охвачены более 1,6 млн учащихся, в том числе более 1,4 млн учащихся начальных классов и 220 тыс. учащихся 5-11 классов категории СУСН.

#питание #дети #школа #столовая

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