В регионах построят 13 новых колледжей

В Казахстане модернизируется инфраструктура системы технического и профессионального образования и создаются условия для обучения молодежи в современных колледжах. Об этом сообщила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова на заседании Правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба Правительства

За счет местных исполнительных органов и работодателей модернизацию проходят 174 колледжа, при поддержке недропользователей — 13 колледжей. Вместе с тем материально-техническая база 143 государственных колледжей требует обновления.

Для дальнейшей модернизации в 11 регионах предусмотрено строительство 13 новых современных колледжей. Реализация проектов позволит сократить дефицит образовательной инфраструктуры и обеспечить молодежь современными условиями для получения профессионального образования.

Также министр сообщила, что в Казахстане 20 новых специальностей включили в классификатор ТиПО. В образовательные программы внедряются микроквалификации и дополнительные программы Minor. При этом во все программы предусмотрено включение Minor по применению инструментов искусственного интеллекта в профессиональной деятельности.

Программы 27 колледжей уже прошли оценку на соответствие международным отраслевым требованиям, до конца 2027 года такую оценку пройдут еще 30 колледжей.

Сегодня подготовка кадров по рабочим квалификациям ведется в 480 колледжах, где обучаются более 131 тыс. студентов. При этом 103 тыс. студентов (79%) поступили на базе 9 класса. В текущем учебном году прием на рабочие квалификации вырос до 57 тыс. студентов.



Значительно выросло и трудоустройство выпускников. Наиболее высокий показатель трудоустройства отмечается у портных — 79%, поваров — 77%.